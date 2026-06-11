Pünktlich zum Beginn der Fußball-WM hat Apple einen neuen Werbespot für die AirPods Pro 3 veröffentlicht. Die Hauptrolle übernimmt Vinícius Júnior, Stürmer von Real Madrid und der brasilianischen Nationalmannschaft.

Der Spot dreht sich um die Geräuschunterdrückung

Im Clip zieht Vini Jr. gelöst durch die Stadt, während er über die AirPods Pro 3 Musik hört und die Umgebung ausblendet. Apple rückt damit die aktive Geräuschunterdrückung in den Vordergrund, die der Konzern als „weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung bei In-Ear Kopfhörern“ bewirbt.

Der Zeitpunkt ist natürlich nicht zufällig gewählt. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt heute mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Brasilien steigt wenig später ebenfalls ins Turnier ein, weshalb Vini Jr. als Werbegesicht gut zum sportlichen Großereignis passt.

Hier der neue Werbespot:

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Laut Apple filtern die AirPods Pro 3 bis zu doppelt so viele Umgebungsgeräusche heraus wie die AirPods Pro 2. Schon dieses Modell hatte die Leistung der ersten AirPods Pro verdoppelt, sodass der Konzern die Geräuschunterdrückung über zwei Generationen hinweg ausgebaut hat.

In Deutschland liegt die UVP der AirPods Pro 3 bei 249 Euro. Aktuell kosten die „Profi“-Ohrhörer bei Amazon 209 Euro. Vorgestellt hatte Apple die Ohrhörer im September 2025 zusammen mit dem iPhone 17 Lineup.