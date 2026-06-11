Der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games geht weiter. Nachdem Epic zuletzt versucht hatte, Apples Beschwerde vor dem Obersten Gerichtshof der USA für unzulässig erklären zu lassen, meldet sich nun Apple zum Thema zurück.

Apple greift zwei Argumente von Epic an

Apple hatte einen Antrag beim Supreme Court eingereicht, um zentrale Urteile der Vorinstanzen im Rechtsstreit mit Epic Games kippen zu lassen. Apple will sowohl die Verurteilung wegen Missachtung des Gerichts überprüfen lassen als auch die Reichweite der App Store-Verfügung. Epic forderte daraufhin den Obersten Gerichtshof auf, die Berufung zurückzuweisen. Jetzt ist wieder Apple an der Reihe.

Wie Apple zuvor erklärte, thematisiert die ursprüngliche Verfügung Provisionen gar nicht, sondern untersagte lediglich, Entwicklern Hinweise auf alternative Bezahlwege zu verbieten. Der Ninth Circuit räumte das ein, hielt die Feststellung der Missachtung aber mit dem Argument aufrecht, Apple habe gegen den Sinn der Verfügung verstoßen. Apple hält das für unzulässig. Nach Darstellung des Konzerns muss eine Anordnung das beanstandete Verhalten klar und unmissverständlich verbieten. Epic versucht es nun trotzdem so darzustellen, dass Apple jede Form von Anti-Steering untersagt worden sei. Apple hält erneut dagegen und gibt an, dass die ursprüngliche Verfügung nur ganz bestimmte Praktiken betraf und zu den App Store-Provisionen nichts festgehalten wurde. Aus Apples Sicht versucht Epic damit, das Urteil im Nachhinein umzudeuten.

Beim zweiten Punkt geht es um die Reichweite. Die Verfügung gilt für alle registrierten Entwickler weltweit mit Apps im US-App-Store, auch für Unternehmen, die mit Epic im Wettbewerb stehen. Apple sieht darin einen Widerspruch zur Entscheidung des Supreme Court im Fall „Trump v. CASA“ von 2025, die weitreichende Verfügungen über die Verfahrensbeteiligten hinaus beschränkt hatte. Epic behauptet jedoch, Apple berufe sich zu Unrecht auf eine Ausnahme von diesem Urteil. Apple entgegnet jetzt, dass in dem früheren Urteil ausdrücklich festgestellt wurde, dass CASA „keinen Einfluss“ auf Kartellrechtsfälle hat, wodurch Epics Argument hinfällig sei.

Wie MacRumors berichtet, wird Apples Schriftsatz am 25. Juni vom Supreme Court behandelt, eine Entscheidung über die Annahme wird bis zur Sommerpause Ende Juni oder Anfang Juli erwartet. Ein Urteil wird erst in Monaten erwartet.

Vorgeschichte

Der Streit reicht bis ins Jahr 2020 zurück, als Epic per Server-Update das In-App-Purchase-System in Fortnite umging und Apple das Spiel daraufhin aus dem App Store entfernte. Epic zog vor Gericht, wobei die kartellrechtlichen Hauptargumente weitgehend zurückgewiesen wurden. In einem Punkt setzte sich Epic 2021 jedoch durch. Seitdem darf Apple Entwicklern nicht mehr verbieten, Nutzer auf alternative Bezahlmöglichkeiten außerhalb des hauseigenen Systems hinzuweisen.

Apple ließ daraufhin externe Links zu, knüpfte sie aber an neue Gebühren. Der District Court verurteilte Apple deshalb wegen Missachtung des Gerichts. Der Ninth Circuit hob in der Berufung zwar das pauschale Provisionsverbot auf, hielt aber an der Verurteilung wegen Missachtung des Gerichts fest und wies die Frage der zulässigen Provisionshöhe an den District Court zurück.