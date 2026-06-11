Slow Horses gehört zu den beliebtesten Serien auf Apple TV. Nicht ohne Grund schickt Apple die Spionagedrama-Serie in die sechste Staffel. Auch eine siebte Staffel wurde bereits bestätigt. Nun erhalten wir einen ersten Einblick in „Slow Horses – Staffel 6“.

Apple TV gibt ersten Einblick in „Slow Horses – Staffel 6“

Apple TV gibt einen ersten Einblick in die sechste Staffel von „Slow Horses“. Dabei handelt es sich um eine mit dem Emmy- und BAFTA-TV-Award-prämierte Spionagedrama-Serie mit Oscar-Preisträger Sir Gary Oldman in der Hauptrolle. Die mit Spannung erwartete sechsteilige Staffel feiert am Mittwoch, dem 16. September 2026, weltweit Premiere. Anschließend geht es immer mittwochs bis zum 21. Oktober 2026 mit einer neuen Folge weiter.

„Slow Horses“ ist ein rabenschwarzes Spionagedrama über ein dysfunktionales Team britischer Geheimagenten, die in einer Art Auffangbecken des MI5, dem sogenannten Slough House, arbeiten. Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber mürrischen Anführer der Spione, die aufgrund karrierebeendender Fehler im Slough House landen und sich dort immer wieder in den undurchsichtigen Machenschaften der Spionagewelt verirren.

In der sechsten Staffel sind die Slow Horses auf der Flucht, als Diana Taverner sie alle in ein tödlich riskantes Spiel um Vergeltung und Rache verwickelt.

Die ersten fünf Staffeln der Serie haben uns richtig gut gefallen, von daher haben wir uns den 16. September bereits rot im Kalender markiert.