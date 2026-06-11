Apple erweitert mit tvOS 27 und der HomePod Software 27 den Funktionsumfang des Apple TV 4K und HomePod. Mit den jeweils neuen Versionen spielt das Apple TV 4K endlich auch Hi-Res Lossless Material von Apple Music ab. Der HomePod erhält die AutoMix-Funktion.

Neue Funktionen für Apple TV 4K und HomePod

Schon unter tvOS 26 spielt das Apple TV 4K Apple Music in höherer Qualität ab, allerdings nur bis 24 Bit und 48 kHz. Alles darüber, also Hi-Res Lossless mit bis zu 24 Bit und 192 kHz, blieb dem Gerät bisher verwehrt. Mit tvOS 27 soll sich das ändern. Voraussetzung ist laut Apple eine geeignete Audioverbindung zu externen Lautsprechern, über die sich die Musik dann in der höchstmöglichen Qualität ausgeben lässt. Die Entwickler-Beta von tvOS 27 ist bereits verfügbar. Die fertige Version erscheint im Herbst.

AutoMix blendet in Apple Music aufeinanderfolgende Titel anhand von Tonart und Tempo ineinander über, gesteuert von Apples KI. Auf dem HomePod gab es die Funktion bisher nicht. So kann der Smart Speaker mit der HomePod Software 26 nur einfach zwischen zwei Songs überblenden. Mit iOS 27 und der HomePod Software 27 bekommt der Lautsprecher nun auch die AutoMix-Funktion. Apple hat dabei die Algorithmen für den Mix überarbeitet, sodass neue Übergangsarten entstehen und die Wechsel flüssiger ausfallen.

Die HomePod Software 27 wird nicht nur für aktuelle HomePods erscheinen. So bekommt auch der erste HomePod die Beta und die finale Version. Anfang der Woche herrschte darüber noch Unklarheit, bis MacRumors die Unterstützung für Apples ersten smarten Lautsprecher bestätigte.