„Camp Snoopy“ kehrt zurück auf Apple TV. Zugegebenermaßen ist diese Info nicht neu und wurde so vom Video-Streaming-Dienst bereits vor zwei Jahren bestätigt. Nun wird es langsam konkret. Bevor die Zeichentrick-Serie Ende Juni in die Verlängerung geht, steht nun der offizielle Trailer bereit.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Camp Snoopy – Staffel 2“

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel von „Camp Snoopy“ veröffentlicht. Diese feiert am Freitag, dem 26. Juni, weltweit Premiere. In der zweiten Staffel freuen sich Snoopy und die Beagle Scouts auf unbeschwerte Tage in der malerischen Landschaft von Camp Spring Lake. Begleitet Snoopy und die Vögel zusammen mit Charlie Brown und dem Rest der Peanuts-Bande auf ihren Wanderungen, beim Schwimmen und Springen durch die Natur. Sie erleben jede Menge Spaß und Abenteuer, suchen nach der scheuen Heckenkröte, bauen riesige Sandburgen und diskutieren über die Vorzüge von Hotdogs und Hamburgern.

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Interesse an Snoopy und den Peanuts? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Apple TV ist die exklusive Streaming-Heimat für alles rund um die Peanuts, inkl. Specials und klassischer Peanuts-Folgen. Dies wird durch eine erweiterte Partnerschaft mit WildBrain, Peanuts Worldwide und Lee Mendelson Film Productions bis 2030 ermöglicht.