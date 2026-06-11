Apple hat in dieser Woche macOS 27 Golden Gate vorgestellt. In der neuen Version stecken mehrere Funktionen, die zu einem bisher nur gerüchteweise gehandelten MacBook oberhalb des MacBook Pro passen.

Das MacBook Ultra soll über dem MacBook Pro stehen

Unter dem Namen MacBook Ultra kursiert seit einiger Zeit das Gerücht um ein Spitzenmodell, das sich oberhalb des MacBook Pro einordnen soll. Das Gerät soll ein OLED-Display mit Touch-Bedienung bekommen, dazu eine Dynamic Island, ein dünneres Gehäuse und den M6 Pro bzw. M6 Max Chip. Gleich drei Neuerungen in macOS 27 passen zu diesen Erwartungen, vor allem mit Blick auf die Touch-Bedienung und die Dynamic Island.

Sidecar reagiert künftig auf Berührungen

Sidecar, also die Funktion, mit der sich ein iPad als zweiter Bildschirm für den Mac nutzen lässt, erlaubt in macOS 27 erstmals direkte Eingaben per Finger. Damit lassen sich Bedienelemente von macOS direkt auf dem iPad antippen.

Der Mac übernimmt das Pull-to-Refresh vom iPhone

Eine zweite Neuerung holt das vom iPhone bekannte Pull-to-Refresh auf den Mac. Mit einer Wischgeste nach unten auf dem Trackpad lassen sich Seiten und Inhalte in Programmen wie Safari, Mail, News, Podcasts und Kalender aktualisieren. Dass Apple diese Geste gerade jetzt nachreicht, könnte ebenfalls mit einem MacBook samt Touchscreen zusammenhängen.

Die neue Spotlight-Oberfläche passt zur Dynamic Island

In Spotlight steckt eine neue Funktion namens „Search or Ask“, die auf der überarbeiteten Siri-Version aufsetzt. Sie zeigt sich als dunkles, pillenförmiges Bedienfeld, das gut zu einem MacBook-Display mit Dynamic Island passen würde. Auf einem MacBook Ultra säße diese Oberfläche vermutlich weiter oben, sodass sie die Dynamic Island umschließt, sobald sie eingeblendet wird.

macOS 27 steht aktuell als Entwickler-Beta bereit, eine öffentliche Beta soll im Juli folgen. Die fertige Version erscheint voraussichtlich im September. Das MacBook Ultra selbst plant Apple laut Berichten für Anfang 2027.