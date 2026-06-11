Auch wenn die WWDC 2026 Keynote bereits knapp zwei Tage zurück liegt, werden immer noch neue Funktionen bekannt, die die kommenden Softwaresysteme mit sich bringen werden. Unter anderem bietet macOS 27 Golden Gate eine verbesserte Unterstützung für Ultrawide-Displays.

macOS 27 Golden Gate bietet Unterstützung für höhere Auflösungen auf Ultrawide-Displays

In der Funktionsübersicht zu macOS 27 Golden Gate informiert Apple, dass höhere Auflösungen für Utrawide-Displays ermöglicht werden. Derzeit unterstützen mehrere Macs externe Displayauflösungen wie 5K bei 120Hz. Unter anderem kann das MacBook Pro M5 externe Displays in verschiedenen Konfigurationen und mit unterschiedlichen nativen Auflösungen ansteuern, darunter auch 5K (5120 x 2880) bei 120Hz. Solche Auflösungen beziehen sich allerdings auf eine Standardauflösung von 16:9.

Im Hinblick auf macOS 27 Golden Gate schreibt Apple

Unterstützung für Ultrawide-Displays. Jetzt sind höhere Auflösungen auf Ultrawide-Displays möglich, wie etwa 5K bei 120 Hz. Zudem bleiben Ihre Bildschirmanordnungen genau so erhalten, wie Sie sie hinterlassen haben – für ein nahtloses Erlebnis bei jedem Anschließen.

Allerdings erweitert Apple mit macOS 27 Golden Gate die Unterstützung höherer Auflösungen auf Ultrawide-Displays, die typischerweise Seitenverhältnisse wie 21:9 verwenden. Apple jedoch noch nicht detailliert verraten, welche genauen nativen Auflösungen mit der neuen Unterstützung für Ultrawide-Displays in macOS 27 Golden Gate unterstützt werden.