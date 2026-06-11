In laufenden Jahr waren die Strava-Entwickler schon sehr fleißig und haben ihre App bereits mit mehreren Updates aufgewertet. Nun steht das nächste Update an und dieses mal werden die Wander-Features erweitert.

Strava erweitert seine Wander-Features

Strava hat eine Reihe neuer und aktualisierter Wanderfunktionen bekannt gegeben. Ohne Grund hat sich Strava nicht um das Thema gekümmert. Stravas eigener Year-in-Sport-Report hat gezeigt, dass die Zahl der Wanderclubs im Jahr 2025 um das 5,8-Fache gewachsen ist. Das Update umfasst alle Phasen des Outdoor-Erlebnisses: Entdeckung und Routenplanung, Echtzeit-Tracking und Navigation sowie Social Sharing und Community.

Die Neuerungen kommen nicht nur Strava Abonnenten zu Gute, auch Anwender, die Strava kostenlos nutzen, können von Neuerungen profitieren. Neu ist die Verbesserung des Kartenstils. Im Laufe des Sommers können Athleten detailliertere Informationen zur Wegbeschaffenheit sowie übersichtlichere Orte wie Wandereinstiege, Picknickplätze und Campingplätze anzeigen lassen, die auch vielgenutzte Wanderwege auf einen Blick erkennbar machen.

Ab sofort könnt ihr Routen aus verschiedenen Bereichen der App speichern (Aktivitäts-Detailseite, Routen-Detailseite, Route Builder, Route bearbeiten) und direkt in Strava aufrufen (nur für Abonnenten). Es gibt zudem einen Off-Route-Alarm. Dieser benachrichtigt Athleten, wenn sie von einer geplanten Route abweichen, damit sie rechtzeitig reagieren (nur für Abonnenten.) Zudem guten Schluss können Abonnenten Wanderungen im Feed automatisch animieren lassen, sodass Freunde die Routen von Anfang bis Ende mitverfolgen können.