Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob Apple dem Mac irgendwann einen Touchscreen spendieren wird. Während das Unternehmen die Idee öffentlich immer wieder skeptisch betrachtete, verdichten sich inzwischen die Hinweise auf einen Kurswechsel.

Für neue Aufmerksamkeit sorgt nun der bekannte Leaker „Instant Digital“. In einem aktuellen Beitrag auf Weibo erklärt er, dass ein MacBook mit Touchscreen „zu 100 Prozent bestätigt“ sei. Konkrete technische Details nennt er zwar nicht, die Aussage fällt jedoch ungewöhnlich deutlich aus.

Hinweise aus Software und Lieferkette

Die Aussage des Leakers kommt nicht aus dem Nichts. Bereits mit macOS 27 „Golden Gate“ wurden verschiedene Hinweise entdeckt, die auf eine zukünftige Touch-Unterstützung beim Mac hindeuten. Zudem soll Samsung kurz davor stehen, entsprechende OLED-Touchpanels für Apple zu produzieren.

Bereits seit Monaten berichten verschiedene Quellen, dass Apple an einem umfassend überarbeiteten MacBook arbeitet. Neben einem OLED-Display werden dabei auch Touch-Bedienung, ein dünneres Design und weitere Hardware-Neuerungen genannt.

Kommt das MacBook Ultra?

Aktuell mehren sich die Gerüchte, dass Apple die neue Technologie nicht zuerst in einem MacBook Pro, sondern in einem neuen Premium-Modell namens „MacBook Ultra“ einführen könnte. Dieses soll oberhalb der bisherigen Pro-Reihe positioniert werden und neben einem OLED-Display auch Touch-Unterstützung bieten.

Offiziell bestätigt ist davon bislang allerdings nichts. Apple selbst hat sich weiterhin nicht zu möglichen Touchscreen-Macs geäußert.

Apple könnte seine Haltung ändern

Bemerkenswert ist vor allem, dass Apple jahrelang argumentierte, Touchscreens seien für Notebooks ergonomisch nicht sinnvoll. Stattdessen verwies der Konzern regelmäßig auf die klare Trennung zwischen Mac und iPad.

Sollten sich die aktuellen Berichte bewahrheiten, würde Apple eine seiner langjährigen Design-Philosophien aufgeben. Gleichzeitig wäre ein Touchscreen-Mac eine der größten Veränderungen der Mac-Plattform seit dem Wechsel auf Apple Silicon.

Fazit

Noch handelt es sich um ein Gerücht, doch die Hinweise werden zunehmend konkreter. Software-Funde, Berichte aus der Lieferkette und nun auch die klare Aussage eines bekannten Leakers deuten darauf hin, dass Apple tatsächlich an einem Touchscreen-MacBook arbeitet. Die entscheidende Frage scheint mittlerweile weniger zu sein, ob ein solches Gerät kommt – sondern wann Apple es offiziell vorstellen wird.