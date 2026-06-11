Bei der Präsentation von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 drehte sich vieles um die überarbeitete Siri und die neuen Apple Intelligence-Funktionen. Auf der Eröffnungskeynote der WWDC blendete Apple aber auch kurz eine Folie mit Hunderten kleineren Verbesserungen für die kommenden Systemversionen ein. Inzwischen liegt dank MacRumors die vollständige Aufstellung vor. Sie umfasst mehr als 250 Änderungen für iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27.

Viele Detailverbesserungen

Die meisten Einträge der Liste betreffen Tempo, Effizienz und Feinheiten in der Bedienung. Flüssigeres Scrollen, schnellere App-Starts und ein sparsamerer Umgang mit dem Akku tauchen quer durch die Liste immer wieder auf. Daneben gibt es einzelne neue Funktionen, etwa den Wechsel zwischen zwei iPhones unter derselben Rufnummer oder Live-Aktivitäten in der Dynamic Island im Querformat. Die folgende Aufstellung gibt alle Punkte wieder, geordnet nach den Kategorien von Apples Folie.

iPhone, iOS 27 und iPadOS 27

Wechsel zwischen zwei iPhones mit derselben Rufnummer

Reibungsloserer Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk

Live-Aktivitäten in der Dynamic Island im Querformat

Bessere Energieeffizienz von Safari unter iOS

Schnellere Reaktion der Sprachsteuerung unter iOS

Besonders große Widgets unter iOS

Vereinfachte Einrichtung der Tippanpassungen unter iOS und iPadOS

Live-Aktivität für das präzise Finden von Freunden

Flüssigeres Scrollen in der App-Mediathek

Schnelleres Entsperren des iPhone

Widerrufen und Wiederholen von Änderungen am Home-Bildschirm unter iPadOS

Besonders große Widgets in der Heute-Ansicht unter iPadOS

Schnelleres Schließen von Fenstern unter iPadOS

Schnelleres Navigieren und Übertragen in der App „Dateien“ unter iPadOS

Schnellerer Zugriff auf die Menüleiste unter iPadOS

Größenanpassung von iPhone-Apps unter iPadOS

Audio-Unterstützung für Apple News+ unter iPadOS

Schnellerer Fensterwechsel unter iPadOS

Optional dauerhaft eingeblendete Menüleiste auf dem iPad

App-Namen in der Statusleiste des iPad

Nutzung beider Kameras in FaceTime

Schnellerer Wechsel des Sperrbildschirms

Sperrbildschirm bleibt beim Scrollen durch Mitteilungen zuverlässig aktiv

Energiesparenderer persönlicher Hotspot auf Geräten mit N1-Chip

Erweiterte Touch-Unterstützung in Sidecar

Unabhängig einstellbare Weckerlautstärken

Flüssigerer Kamerawechsel beim Zoomen im Video

Flüssigeres Blättern zwischen den Seiten des Home-Bildschirms

Flüssigeres Scrollen im Kontrollzentrum und in der Kontrollgalerie

Leichter erreichbare Kamera

Genauere Ausrichtung von Fotos

Schnelleres und zuverlässigeres Auslesen von NFC-Daten

Schnellstart mit einem Wiederherstellungskontakt

Verbesserungen bei Kopplung und Übergabe für „Made for iPhone“-Hörgeräte

Schnelleres Aktivieren und Beenden von „Assistive Access“ und dem „geführten Zugriff“

Proaktive Einrichtung von Autoschlüsseln

macOS 27 Golden Gate

Relevantere Suchvorschläge in Spotlight

Schnellere Indizierung von Kurzbefehlen und Aktionen in Spotlight

Zeichnen in Notizen unter macOS

Überarbeitete Video-Podcasts unter macOS

Bessere Energieeffizienz von Safari unter macOS

Randlose Seitenleisten

Farbige Symbole in der Seitenleiste

Überarbeitete Symbole in der Menüleiste

Einheitliche Symbolleisten

Einheitliche Eckenrundungen

Schnelleres Anlegen von Benutzeraccounts unter macOS

Ethernet-Status in der Menüleiste unter macOS

Verbessertes RDMA über Thunderbolt

Unterstützung für Mac-Spiegelung in 5K-Auflösung

Mehr Anzeigemodi mit hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate für externe Displays

Aktualisieren durch Nach-unten-Wischen unter macOS

Flüssigeres Scrollen in Safari unter macOS

Größenanpassung von Apps bei der iPhone-Spiegelung

Unterstützung für DRM-Videos bei der iPhone-Spiegelung

Zeichnen in Freeform unter macOS

Flüssigere Animationen in Mission Control und bei den Spaces

Anzeige von Rahmen als Bedienungshilfe unter macOS

HDR für die Systemoberfläche von macOS

Apple TV und tvOS 27

Schnellere AirPlay-Verbindungen zum Apple TV

Intelligente Downloads auf dem Apple TV

AppleCare-Details zur Abdeckung in den Einstellungen unter tvOS

Reaktionsschnelleres Kontrollzentrum unter tvOS

Neu gestaltete Podcasts-App für tvOS

Größere Schriftgrößen unter tvOS

Flüssigere Animationen und App-Starts unter tvOS

Apple Watch und watchOS 27

Bessere Akkueffizienz auf der Apple Watch

Genaueres Zählen von Schritten auf der Apple Watch

Effizientere Wassererkennung auf der Apple Watch

Verbesserte WLAN-Verbindung unter watchOS

Gastschlüssel in Apple Wallet unter watchOS

Zusammengeführte „Wo ist?“-App unter watchOS

Schnellerer Start von App-Erweiterungen unter watchOS

Tippgeste auf der Apple Watch

Schnellere Medienwiedergabe unter watchOS

Dynamisches App-Raster unter watchOS

Widget „Geparktes Auto“ aus Karten im Smart Stack

Neu gestaltete Einstellungen in der Apple Watch-App

Unterstützung für Zeitzonenwechsel in der Schlaf-Funktion

Anzeige des Kartenguthabens in Wallet unter watchOS

Nahverkehrskarten und Ausweise im Smart Stack unter watchOS

Neue Vorschläge im Smart Stack unter watchOS

Vision Pro und visionOS 27

Eigene Panoramen als Umgebungen unter visionOS nutzen

Besonders kleine Widget-Option unter visionOS

Neue, gewölbte Fenster unter visionOS

Verbessertes Kontrollzentrum unter visionOS

Mitteilungen per Blick und Tippen ansehen und beantworten unter visionOS

Unterstützung für räumliche Szenen bei Panoramen unter visionOS

Schnelleres Starten und WLAN-Verbinden unter visionOS

Widget für das virtuelle Mac-Display unter visionOS

Mehrere Tab-Ansichten in Safari unter visionOS

Home und HomePod

Schnellere AirPlay-Verbindungen zum HomePod

Bessere Verbindung für Thread-Zubehör im Smart Home

Schnellere Updates für Smart-Home-Zubehör

Schnellere Kopplung von HomeKit-Zubehör

Zuverlässigerer Speicher für HomeKit-Kameras

CarPlay

Vor- und Zurückspulen auf dem Wiedergabebildschirm in CarPlay

Bessere Ausrichtung der Navigation und genaueres GPS in CarPlay

Zuverlässigeres kabelloses CarPlay

Mini-Player für Audio in CarPlay

Fotos

Fotos und Videos in geteilten Alben filtern

Hinzufügen von Stichwörtern zu Fotos und Videos in Fotos

Bessere Organisation von Alben in Fotos

Diashows in Fotos anpassen

Sammlung „Von mir aufgenommen“ in Fotos

Beliebige Diashow als Video sichern in Fotos

Bestimmtes Haustier im Foto-Shuffle auswählen

Suche nach Fotos und Videos anhand zusätzlicher Metadaten

Schönere Fotos von Personen und Haustieren in den Suchergebnissen

Option, die Synchronisierung mit iCloud-Fotos zu priorisieren

Einfacheres Sichern von Fotos aus geteilten Alben

Option, eigene Fotos im Foto-Shuffle einzubeziehen

Schnelleres Laden des Tabs „Sammlungen“ in Fotos

Auswahlansicht in Fotos

Sammlung „Ausweisdokumente“ in Fotos

Schnelleres Laden neuer Aufnahmen in Fotos

Einzelbild aus einem Video als Foto sichern

Sterne-Bewertungen in Fotos

Fotos und Videos in voller Auflösung in geteilten iCloud-Alben

Zusätzliche Berechtigungen für Teilnehmer in geteilten Alben

Geteilte Alben mit Ablaufdatum versehen

Letzte Aktivitäten in geteilten Alben

Mit beliebigen Emojis in geteilten Alben reagieren

Teilnahme an geteilten iCloud-Alben von Android und Windows aus

Einfacheres Einladen anderer zu geteilten Alben

Nachrichten

Zeichen-Funktion in Nachrichten

Ausgelagerte Medien in Nachrichten finden

Fehlgeschlagene Nachrichten werden automatisch erneut gesendet

Durchgehendes Senden von Fotos, Videos und Texten in Nachrichten

Zusammengefasste Mitteilungen bei mehreren Tapbacks in Nachrichten

Vorschaubilder für ausgelagerte Medien in Nachrichten

Suche nach Unterhaltungen in Nachrichten über Rufnummer oder Spitznamen eines Kontakts

Schnelleres Hinzufügen aktueller Kameraaufnahmen in Nachrichten

Verbesserte Synchronisierung von Nachrichten zwischen Geräten

Apple Music und Podcasts

Zuverlässigeres Streaming bei Apple Music

Neue AutoMix-Übergänge

Überarbeitete Albumseiten in Apple Music

Schnelleres Laden der Ansicht „Aktuelle Wiedergabe“ in Musik

Überarbeitete Künstlerseiten in Apple Music

Suche innerhalb von Sendungen in Podcasts

Individueller EQ für AirPods

Schnellerer Wiedergabestart bei Apple Music

Mail

Bessere Top-Treffer in Mail

Schnelleres Laden von Nachrichten in Mail

Zuverlässigere Indizierung der Suche in Mail

Bessere Listenformatierung in Mail

Genauere Anzeige ungelesener Nachrichten in Mail

Karten

Genauere „Besuchte Orte“ in Karten

Guides in Karten in mehr Regionen verfügbar

Verbessertes Flyover in Karten

Verbesserungen für Offline-Karten-Updates

Routensuche per natürlicher Sprache in Karten

Health, Fitness und Journal

Sortierung nach abgeschlossenen Fitness+ Workouts

Schnellere Datenaktualisierung in der Health-App

Unterstützung für Perimenopause und Menopause in der Health-App

Protokollierung von Symptomen bei Perimenopause und Menopause in der Health-App

Höhere Limits für Anhänge in Journal

Genauere Streckenkarten in der Fitness-App nach dem Training

iCloud-Synchronisierungsstatus für Einträge in Journal

Genauere Distanzmessung beim Training auf dem Laufband

Synchronisierte Schrittzahl in den Apps Health und Fitness

Schnellerer Trainingsstart in der Training-App

Zeitstempel für Einträge in Journal

Fitness+ Workouts für Perimenopause und Menopause

Nachvollziehbarere Serien beim Schreiben im Journal

GymKit auf iPhone und AirPods Pro 3

Notizen

Links zu Abschnitten in Notizen

Formatierte Notizen aus Kalenderaccounts von Drittanbietern

Kopieren und Einfügen als Markdown in Notizen

Trennlinien in Notizen

Kurzbefehle

Unterstützung für „Else if“-Anweisungen in Kurzbefehlen

Unterstützung für Gruppenunterhaltungen in Kurzbefehlen

Erweiterte Funktion „Bildschirminhalt abrufen“ in Kurzbefehlen

Daten in Kurzbefehlen speichern

Neu gestalteter Editor in Kurzbefehlen

Automationen für Screenshots und Mitteilungen in Kurzbefehlen

Freeform

Schnellere Board-Vorschauen in Freeform

Zuverlässigeres Bearbeiten von Text mit Schreibrichtung von rechts nach links in Freeform

Verbesserte Leistung der Boards in Freeform

An den Dunkelmodus angepasste Arbeitsfläche in Freeform

Gemeinsam genutzte Ordner in Freeform

Safari

Schnelleres Laden der Inhalte auf der Startseite in Safari

Schnellere Web-Apps in Safari

Flüssigere Animationen und Grafiken in Safari

Schnellere Verarbeitung von JavaScript in Safari

Flüssigeres Anpassen der Startseitengröße in Safari

Apple Wallet und Apple Pay

Einfachere Kartenauswahl und Zahlungsverwaltung mit Apple Pay

Bestellverfolgung in Wallet in Australien und Kanada

Wo ist?

Flexiblere Freigabeoptionen in „Wo ist?“

Verbesserungen an der Oberfläche von „Wo ist?“

Home

Unterstützung für 4K-Kameraaufnahmen in der Home-App

Gleichzeitige Anzeige von Streams kompatibler Kameras in der Home-App

Kalender

Mehrere Termine im Kalender gleichzeitig bearbeiten

Übersichtlichere Termindetails im Kalender

Flüssigeres Scrollen im Kalender

Bedienungshilfen

Einfacheres Lesen und Bearbeiten von PDFs mit VoiceOver

Bessere Unterstützung für den PlayStation-Access-Controller

Vereinfachte Einrichtung von Assistive Access

System, Leistung und Sonstiges

Überarbeitetes Liquid Glass Design

Anpassungsmöglichkeiten für das Liquid Glass Design

Schnellere App-Starts

Web-Audio unterbricht nicht mehr den Systemton

Schnelleres Sichern von PDFs

Schnellere AirDrop-Übertragungen

Schnelleres Finden von AirDrop-Empfängern

Verbessertes Energiemanagement bei Bluetooth

Bessere FaceTime-Qualität bei schlechter Verbindung

Schnelleres Durchsuchen von Netzwerkdateien

Unterstützung für das Teilen von Medien aus Apps von Drittanbietern

Mehr Dokumentformate in der Vorschau

Effizientere Überwachung von Notfallwarnungen

Zuverlässigere Speicherung der Fensterposition über externe Displays hinweg

Verbesserte Einstellungen für Gamecontroller

Verbesserte Akku-Informationen

Verbesserte Navigation im Game-Overlay

Gesteigerte Leistung in Apple News

Anzeige aller Optionen in den Kameraeinstellungen

Passworthilfe vom Sperrbildschirm aus erreichbar

Geringerer Stromverbrauch der Kamera im Stromsparmodus

Schnellerer Start der Kamera im Stromsparmodus

Aussagekräftigere Linkvorschauen bei der iCloud-Zusammenarbeit

Zugriffsanfragen für über iCloud geteilte Objekte

Schnellere Texterkennung in Fotos und Dokumenten

Überarbeitete App-Symbole

Optimierter CPU-Scheduler

Spalten automatisch anpassen und zurücksetzen

Schnelleres Öffnen der Vollbildansicht aus dem Fotos-Widget

Schnellerer Zugriff auf geteilte Inhalte auf iCloud.com

Flüssigere Animationen in Artikeln in News und Aktien

Leichter erreichbarer Freigabelink für die iCloud-Zusammenarbeit

Deutlicher erkennbare aktive Fenster

Echtzeit-Aktualisierung von Widgets bei geöffneter App

Schnellere Rückkehr zu einem Dienst („Rapid Return to Service“)

Überarbeitete Stunden- und 10-Tage-Ansicht in Wetter

Schnellerer Beginn des Uploads zu iCloud-Fotos

Sekundäre Sortierung per Option-Klick

Inhaltsbasierte Empfängervorschläge beim Teilen von Fotos und Links

Schnelleres Laden der Emoji- und Sticker-Tastaturen

Flüssigeres Scrollen in der Widget-Galerie

Einfacherer Zugriff auf Wiederherstellungscodes für Apple-Accounts

Sprachen und Regionen