Bei der Präsentation von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 drehte sich vieles um die überarbeitete Siri und die neuen Apple Intelligence-Funktionen. Auf der Eröffnungskeynote der WWDC blendete Apple aber auch kurz eine Folie mit Hunderten kleineren Verbesserungen für die kommenden Systemversionen ein. Inzwischen liegt dank MacRumors die vollständige Aufstellung vor. Sie umfasst mehr als 250 Änderungen für iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27.
Viele Detailverbesserungen
Die meisten Einträge der Liste betreffen Tempo, Effizienz und Feinheiten in der Bedienung. Flüssigeres Scrollen, schnellere App-Starts und ein sparsamerer Umgang mit dem Akku tauchen quer durch die Liste immer wieder auf. Daneben gibt es einzelne neue Funktionen, etwa den Wechsel zwischen zwei iPhones unter derselben Rufnummer oder Live-Aktivitäten in der Dynamic Island im Querformat. Die folgende Aufstellung gibt alle Punkte wieder, geordnet nach den Kategorien von Apples Folie.
iPhone, iOS 27 und iPadOS 27
- Wechsel zwischen zwei iPhones mit derselben Rufnummer
- Reibungsloserer Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk
- Live-Aktivitäten in der Dynamic Island im Querformat
- Bessere Energieeffizienz von Safari unter iOS
- Schnellere Reaktion der Sprachsteuerung unter iOS
- Besonders große Widgets unter iOS
- Vereinfachte Einrichtung der Tippanpassungen unter iOS und iPadOS
- Live-Aktivität für das präzise Finden von Freunden
- Flüssigeres Scrollen in der App-Mediathek
- Schnelleres Entsperren des iPhone
- Widerrufen und Wiederholen von Änderungen am Home-Bildschirm unter iPadOS
- Besonders große Widgets in der Heute-Ansicht unter iPadOS
- Schnelleres Schließen von Fenstern unter iPadOS
- Schnelleres Navigieren und Übertragen in der App „Dateien“ unter iPadOS
- Schnellerer Zugriff auf die Menüleiste unter iPadOS
- Größenanpassung von iPhone-Apps unter iPadOS
- Audio-Unterstützung für Apple News+ unter iPadOS
- Schnellerer Fensterwechsel unter iPadOS
- Optional dauerhaft eingeblendete Menüleiste auf dem iPad
- App-Namen in der Statusleiste des iPad
- Nutzung beider Kameras in FaceTime
- Schnellerer Wechsel des Sperrbildschirms
- Sperrbildschirm bleibt beim Scrollen durch Mitteilungen zuverlässig aktiv
- Energiesparenderer persönlicher Hotspot auf Geräten mit N1-Chip
- Erweiterte Touch-Unterstützung in Sidecar
- Unabhängig einstellbare Weckerlautstärken
- Flüssigerer Kamerawechsel beim Zoomen im Video
- Flüssigeres Blättern zwischen den Seiten des Home-Bildschirms
- Flüssigeres Scrollen im Kontrollzentrum und in der Kontrollgalerie
- Leichter erreichbare Kamera
- Genauere Ausrichtung von Fotos
- Schnelleres und zuverlässigeres Auslesen von NFC-Daten
- Schnellstart mit einem Wiederherstellungskontakt
- Verbesserungen bei Kopplung und Übergabe für „Made for iPhone“-Hörgeräte
- Schnelleres Aktivieren und Beenden von „Assistive Access“ und dem „geführten Zugriff“
- Proaktive Einrichtung von Autoschlüsseln
macOS 27 Golden Gate
- Relevantere Suchvorschläge in Spotlight
- Schnellere Indizierung von Kurzbefehlen und Aktionen in Spotlight
- Zeichnen in Notizen unter macOS
- Überarbeitete Video-Podcasts unter macOS
- Bessere Energieeffizienz von Safari unter macOS
- Randlose Seitenleisten
- Farbige Symbole in der Seitenleiste
- Überarbeitete Symbole in der Menüleiste
- Einheitliche Symbolleisten
- Einheitliche Eckenrundungen
- Schnelleres Anlegen von Benutzeraccounts unter macOS
- Ethernet-Status in der Menüleiste unter macOS
- Verbessertes RDMA über Thunderbolt
- Unterstützung für Mac-Spiegelung in 5K-Auflösung
- Mehr Anzeigemodi mit hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate für externe Displays
- Aktualisieren durch Nach-unten-Wischen unter macOS
- Flüssigeres Scrollen in Safari unter macOS
- Größenanpassung von Apps bei der iPhone-Spiegelung
- Unterstützung für DRM-Videos bei der iPhone-Spiegelung
- Zeichnen in Freeform unter macOS
- Flüssigere Animationen in Mission Control und bei den Spaces
- Anzeige von Rahmen als Bedienungshilfe unter macOS
- HDR für die Systemoberfläche von macOS
Apple TV und tvOS 27
- Schnellere AirPlay-Verbindungen zum Apple TV
- Intelligente Downloads auf dem Apple TV
- AppleCare-Details zur Abdeckung in den Einstellungen unter tvOS
- Reaktionsschnelleres Kontrollzentrum unter tvOS
- Neu gestaltete Podcasts-App für tvOS
- Größere Schriftgrößen unter tvOS
- Flüssigere Animationen und App-Starts unter tvOS
Apple Watch und watchOS 27
- Bessere Akkueffizienz auf der Apple Watch
- Genaueres Zählen von Schritten auf der Apple Watch
- Effizientere Wassererkennung auf der Apple Watch
- Verbesserte WLAN-Verbindung unter watchOS
- Gastschlüssel in Apple Wallet unter watchOS
- Zusammengeführte „Wo ist?“-App unter watchOS
- Schnellerer Start von App-Erweiterungen unter watchOS
- Tippgeste auf der Apple Watch
- Schnellere Medienwiedergabe unter watchOS
- Dynamisches App-Raster unter watchOS
- Widget „Geparktes Auto“ aus Karten im Smart Stack
- Neu gestaltete Einstellungen in der Apple Watch-App
- Unterstützung für Zeitzonenwechsel in der Schlaf-Funktion
- Anzeige des Kartenguthabens in Wallet unter watchOS
- Nahverkehrskarten und Ausweise im Smart Stack unter watchOS
- Neue Vorschläge im Smart Stack unter watchOS
Vision Pro und visionOS 27
- Eigene Panoramen als Umgebungen unter visionOS nutzen
- Besonders kleine Widget-Option unter visionOS
- Neue, gewölbte Fenster unter visionOS
- Verbessertes Kontrollzentrum unter visionOS
- Mitteilungen per Blick und Tippen ansehen und beantworten unter visionOS
- Unterstützung für räumliche Szenen bei Panoramen unter visionOS
- Schnelleres Starten und WLAN-Verbinden unter visionOS
- Widget für das virtuelle Mac-Display unter visionOS
- Mehrere Tab-Ansichten in Safari unter visionOS
Home und HomePod
- Schnellere AirPlay-Verbindungen zum HomePod
- Bessere Verbindung für Thread-Zubehör im Smart Home
- Schnellere Updates für Smart-Home-Zubehör
- Schnellere Kopplung von HomeKit-Zubehör
- Zuverlässigerer Speicher für HomeKit-Kameras
CarPlay
- Vor- und Zurückspulen auf dem Wiedergabebildschirm in CarPlay
- Bessere Ausrichtung der Navigation und genaueres GPS in CarPlay
- Zuverlässigeres kabelloses CarPlay
- Mini-Player für Audio in CarPlay
Fotos
- Fotos und Videos in geteilten Alben filtern
- Hinzufügen von Stichwörtern zu Fotos und Videos in Fotos
- Bessere Organisation von Alben in Fotos
- Diashows in Fotos anpassen
- Sammlung „Von mir aufgenommen“ in Fotos
- Beliebige Diashow als Video sichern in Fotos
- Bestimmtes Haustier im Foto-Shuffle auswählen
- Suche nach Fotos und Videos anhand zusätzlicher Metadaten
- Schönere Fotos von Personen und Haustieren in den Suchergebnissen
- Option, die Synchronisierung mit iCloud-Fotos zu priorisieren
- Einfacheres Sichern von Fotos aus geteilten Alben
- Option, eigene Fotos im Foto-Shuffle einzubeziehen
- Schnelleres Laden des Tabs „Sammlungen“ in Fotos
- Auswahlansicht in Fotos
- Sammlung „Ausweisdokumente“ in Fotos
- Schnelleres Laden neuer Aufnahmen in Fotos
- Einzelbild aus einem Video als Foto sichern
- Sterne-Bewertungen in Fotos
- Fotos und Videos in voller Auflösung in geteilten iCloud-Alben
- Zusätzliche Berechtigungen für Teilnehmer in geteilten Alben
- Geteilte Alben mit Ablaufdatum versehen
- Letzte Aktivitäten in geteilten Alben
- Mit beliebigen Emojis in geteilten Alben reagieren
- Teilnahme an geteilten iCloud-Alben von Android und Windows aus
- Einfacheres Einladen anderer zu geteilten Alben
Nachrichten
- Zeichen-Funktion in Nachrichten
- Ausgelagerte Medien in Nachrichten finden
- Fehlgeschlagene Nachrichten werden automatisch erneut gesendet
- Durchgehendes Senden von Fotos, Videos und Texten in Nachrichten
- Zusammengefasste Mitteilungen bei mehreren Tapbacks in Nachrichten
- Vorschaubilder für ausgelagerte Medien in Nachrichten
- Suche nach Unterhaltungen in Nachrichten über Rufnummer oder Spitznamen eines Kontakts
- Schnelleres Hinzufügen aktueller Kameraaufnahmen in Nachrichten
- Verbesserte Synchronisierung von Nachrichten zwischen Geräten
Apple Music und Podcasts
- Zuverlässigeres Streaming bei Apple Music
- Neue AutoMix-Übergänge
- Überarbeitete Albumseiten in Apple Music
- Schnelleres Laden der Ansicht „Aktuelle Wiedergabe“ in Musik
- Überarbeitete Künstlerseiten in Apple Music
- Suche innerhalb von Sendungen in Podcasts
- Individueller EQ für AirPods
- Schnellerer Wiedergabestart bei Apple Music
- Bessere Top-Treffer in Mail
- Schnelleres Laden von Nachrichten in Mail
- Zuverlässigere Indizierung der Suche in Mail
- Bessere Listenformatierung in Mail
- Genauere Anzeige ungelesener Nachrichten in Mail
Karten
- Genauere „Besuchte Orte“ in Karten
- Guides in Karten in mehr Regionen verfügbar
- Verbessertes Flyover in Karten
- Verbesserungen für Offline-Karten-Updates
- Routensuche per natürlicher Sprache in Karten
Health, Fitness und Journal
- Sortierung nach abgeschlossenen Fitness+ Workouts
- Schnellere Datenaktualisierung in der Health-App
- Unterstützung für Perimenopause und Menopause in der Health-App
- Protokollierung von Symptomen bei Perimenopause und Menopause in der Health-App
- Höhere Limits für Anhänge in Journal
- Genauere Streckenkarten in der Fitness-App nach dem Training
- iCloud-Synchronisierungsstatus für Einträge in Journal
- Genauere Distanzmessung beim Training auf dem Laufband
- Synchronisierte Schrittzahl in den Apps Health und Fitness
- Schnellerer Trainingsstart in der Training-App
- Zeitstempel für Einträge in Journal
- Fitness+ Workouts für Perimenopause und Menopause
- Nachvollziehbarere Serien beim Schreiben im Journal
- GymKit auf iPhone und AirPods Pro 3
Notizen
- Links zu Abschnitten in Notizen
- Formatierte Notizen aus Kalenderaccounts von Drittanbietern
- Kopieren und Einfügen als Markdown in Notizen
- Trennlinien in Notizen
Kurzbefehle
- Unterstützung für „Else if“-Anweisungen in Kurzbefehlen
- Unterstützung für Gruppenunterhaltungen in Kurzbefehlen
- Erweiterte Funktion „Bildschirminhalt abrufen“ in Kurzbefehlen
- Daten in Kurzbefehlen speichern
- Neu gestalteter Editor in Kurzbefehlen
- Automationen für Screenshots und Mitteilungen in Kurzbefehlen
Freeform
- Schnellere Board-Vorschauen in Freeform
- Zuverlässigeres Bearbeiten von Text mit Schreibrichtung von rechts nach links in Freeform
- Verbesserte Leistung der Boards in Freeform
- An den Dunkelmodus angepasste Arbeitsfläche in Freeform
- Gemeinsam genutzte Ordner in Freeform
Safari
- Schnelleres Laden der Inhalte auf der Startseite in Safari
- Schnellere Web-Apps in Safari
- Flüssigere Animationen und Grafiken in Safari
- Schnellere Verarbeitung von JavaScript in Safari
- Flüssigeres Anpassen der Startseitengröße in Safari
Apple Wallet und Apple Pay
- Einfachere Kartenauswahl und Zahlungsverwaltung mit Apple Pay
- Bestellverfolgung in Wallet in Australien und Kanada
Wo ist?
- Flexiblere Freigabeoptionen in „Wo ist?“
- Verbesserungen an der Oberfläche von „Wo ist?“
Home
- Unterstützung für 4K-Kameraaufnahmen in der Home-App
- Gleichzeitige Anzeige von Streams kompatibler Kameras in der Home-App
Kalender
- Mehrere Termine im Kalender gleichzeitig bearbeiten
- Übersichtlichere Termindetails im Kalender
- Flüssigeres Scrollen im Kalender
Bedienungshilfen
- Einfacheres Lesen und Bearbeiten von PDFs mit VoiceOver
- Bessere Unterstützung für den PlayStation-Access-Controller
- Vereinfachte Einrichtung von Assistive Access
System, Leistung und Sonstiges
- Überarbeitetes Liquid Glass Design
- Anpassungsmöglichkeiten für das Liquid Glass Design
- Schnellere App-Starts
- Web-Audio unterbricht nicht mehr den Systemton
- Schnelleres Sichern von PDFs
- Schnellere AirDrop-Übertragungen
- Schnelleres Finden von AirDrop-Empfängern
- Verbessertes Energiemanagement bei Bluetooth
- Bessere FaceTime-Qualität bei schlechter Verbindung
- Schnelleres Durchsuchen von Netzwerkdateien
- Unterstützung für das Teilen von Medien aus Apps von Drittanbietern
- Mehr Dokumentformate in der Vorschau
- Effizientere Überwachung von Notfallwarnungen
- Zuverlässigere Speicherung der Fensterposition über externe Displays hinweg
- Verbesserte Einstellungen für Gamecontroller
- Verbesserte Akku-Informationen
- Verbesserte Navigation im Game-Overlay
- Gesteigerte Leistung in Apple News
- Anzeige aller Optionen in den Kameraeinstellungen
- Passworthilfe vom Sperrbildschirm aus erreichbar
- Geringerer Stromverbrauch der Kamera im Stromsparmodus
- Schnellerer Start der Kamera im Stromsparmodus
- Aussagekräftigere Linkvorschauen bei der iCloud-Zusammenarbeit
- Zugriffsanfragen für über iCloud geteilte Objekte
- Schnellere Texterkennung in Fotos und Dokumenten
- Überarbeitete App-Symbole
- Optimierter CPU-Scheduler
- Spalten automatisch anpassen und zurücksetzen
- Schnelleres Öffnen der Vollbildansicht aus dem Fotos-Widget
- Schnellerer Zugriff auf geteilte Inhalte auf iCloud.com
- Flüssigere Animationen in Artikeln in News und Aktien
- Leichter erreichbarer Freigabelink für die iCloud-Zusammenarbeit
- Deutlicher erkennbare aktive Fenster
- Echtzeit-Aktualisierung von Widgets bei geöffneter App
- Schnellere Rückkehr zu einem Dienst („Rapid Return to Service“)
- Überarbeitete Stunden- und 10-Tage-Ansicht in Wetter
- Schnellerer Beginn des Uploads zu iCloud-Fotos
- Sekundäre Sortierung per Option-Klick
- Inhaltsbasierte Empfängervorschläge beim Teilen von Fotos und Links
- Schnelleres Laden der Emoji- und Sticker-Tastaturen
- Flüssigeres Scrollen in der Widget-Galerie
- Einfacherer Zugriff auf Wiederherstellungscodes für Apple-Accounts
Sprachen und Regionen
- Neue Anzeigesprache für Englisch (Kanada) und Englisch (Philippinen)
- Neues Tastaturlayout für Slowenisch und Estnisch
- Automatische Zeichensetzung beim Tippen auf mehrsprachigen Tastaturen
- Zeitangaben in natürlicher Sprache für Chinesisch und Hindi
- Transkriptionen von Anrufaufzeichnungen für traditionelles Chinesisch, Japanisch und brasilianisches Portugiesisch
- Neue Tastaturen für Sprachen wie Afrikaans, Baskisch, Baybayin, Englisch (Philippinen), Galicisch, Guaraní, Luxemburgisch, Xhosa und Zulu
- Neue Tastaturen für indigene Sprachen wie Blackfoot, Comanche, Cree, Kiowa und Tsuut’ina
- Schnellere mehrsprachige Textverarbeitung bei Handschrift in mehreren Sprachen
- Chāizì-Eingabe
- Intelligente Vorschläge zur Konfiguration von Sprache und Tastatur
- QuickPath und Eingabevorschläge für die vietnamesische VNI-Tastatur
- Mehrsprachige Grammatikprüfung
- Wecker mit Feiertagserkennung in China
- Vorschläge zur Zeichensetzung beim Tippen auf Chinesisch
- Alternative Kalender für Indien zur Unterstützung der aktuellen Zeitzone auf Reisen
- Erweiterte Sprachunterstützung für die Einkaufsliste in Erinnerungen
- Bessere Umwandlung aus phonetischen Schriften wie Pinyin und Kana beim Tippen auf vereinfachtem Chinesisch und Japanisch
- Transkription von Live-Voicemail für Englisch (Singapur) und Japanisch
- „Besuchte Orte“ in Karten in mehr Märkten verfügbar
- Unterstützung für „Kritzeln“ auf Hindi und Marathi mit dem Apple Pencil
- Bildschirmkontext für relevantere Eingabevorschläge auf Chinesisch und Japanisch
- Erweiterte Sprachunterstützung für die automatische Kategorisierung in Erinnerungen
- FaceTime-Live-Untertitel für traditionelles Chinesisch
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