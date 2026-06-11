Meta – die Muttergesellschaft von WhatsApp – hat bekannt gegeben, dass im Laufe dieses Jahres der Support für ältere iOS- und Android-Versionen eingestellt wird. Wir verraten euch, welche Mindestvoraussetzung zukünftig angesetzt werden, um den Messenger nutzen zu können.

WhatsApp: Support für diese iOS-Versionen wird eingestellt

WhatsApp gibt zu verstehen, dass der Messenger von Zeit zu Zeit überprüft, welche Betriebssysteme unterstützt und welche Änderungen vorgenommen werden. So prüft das Unternehmen jährlich, welche Geräte und Software veraltet sind und die wenigsten Benutzer haben. Diese Geräte verfügen möglicherweise auch nicht über die neuesten Sicherheits-Updates oder ihnen fehlen Funktionen, die zum Ausführen von WhatsApp erforderlich sind.

Um Nutzern ausreichend Vorlauf zu geben, informiert der Messenger schon Monate vor Erreichen der Deadline über die Änderungen. Die nächste Änderung tritt am 08. September 2026 in Kraft ab diesem Stichtag werden nur noch Android 6 und neuere Versionen unterstützt (aktuell ab Android-Versionb 5.0).

Ab dem 30. November 2026 werden nur noch iOS 15.5 und neuere Versionen unterstützt (aktuell iPhones ab iOS 15.1).

Bei der letzten Anpassung im vergangenen Jahr endete der Support für das iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Dieses Mal gibt es eine erfreuliche Nachricht. Alle Geräte, auf denen iOS 15.1 läuft, können auf mindestens iOS 15.5 aktualisiert werden. Sollten ihr noch ein iPhone 6s oder 6s Plus, ein iPhone SE (1. Generation), ein iPhone 7 oder 7 Plus, ein iPad Air 2 oder ein iPad mini 4 verwenden, stellt sicher, dass auf diesen Geräten die neuesten verfügbaren Updates (iOS 15.8.8 und iPadOS 15.8.8) installiert sind, um WhatsApp weiterhin nutzen zu können.