Im vergangenen Monat hat Anker SOLIX die neue Solarbank 4 Pro angekündigt. Diese ist ab sofort vorbestellbar. Passend zum Verkaufsstart hat das Unternehmen eine Aktion gestartet, dass sowohl das neue Plug-in-Solar-Speichersystem als auch ausgewählte Bundles und Zubehör um bis zu 400 Euro reduziert werden.
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro ab sofort vorbestellbar
Mit der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro hat Anker SOLIX im vergangenen Jahr schon ein sehr ausgereiftes All-In-One-Balkonkraftwerk auf den Markt gebracht. Mit Anker SOLIX Solarbank 4 Pro geht es nun noch einmal einen großen Schritt nach vorne. Soeben hat Anker SOLIX die Markteinführung der neuen Solarbank 4 Pro E5000 angekündigt.
Wir bringen euch einmal kurz auf Ballhöhe, welche Highlights die Anker SOLIX Solarbank 4 Pro auszeichnet. Bei einer Solareingangsleistung von bis zu 5kW, einer Speicherkapazität von 5 kWh sowie einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Ladezyklen setzt die Solarbank 4 Pro neue Maßstäbe für Plug-in-Solar-Speichersysteme. Die vier integrierten MPP-Tracker (MPPT) ermöglichen den Anschluss von bis zu zwölf Solarmodulen. Dank des modularen Designs lässt sich die Solarbank 4 Pro zudem flexibel auf bis zu 30 kWh upgraden.
Wie man es von Balkonkraftwerken gewohnt ist, könnt ihr auch die Solarbank 4 Pro über den 800-W-Schuko-Anschluss direkt an ihren bestehenden Hausstromkreis anschließen. So deckt ihr den Grundstromverbrauch eines gewöhnlichen Haushalts ab, ohne dass Änderungen an der Verkabelung erforderlich sind. Deutlich spannender wird es über die sogenannte Wieland-Steckdose. Wenn euch die 800W nicht ausreichen, könnt ihr über PluginPower 2.0 einfach die volle Solarleistung von 2.500W zu nutzen.
Spezielle Vorbesteller-Rabatte
Vorab erhaltet ihr die Anker SOLIX Solarbank 4 Pro sowie ausgewählte Bundles im Zeitraum vom 12. Juni bis zum 13. Juli 2026 um bis zu 400 Euro reduziert. Folgende Angebote sind verfügbar:
- Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: 1.599 Euro (statt 1.999 Euro)
- Anker SOLIX BP5000 Erweiterungsakku: 1.099 Euro (statt 1.399 Euro)
- Anker SOLIX Solarbank 4 Pro + vier 500W-Solarmodule: 1.974 Euro (statt 2.549 Euro)
- Anker SOLIX Solarbank 4 Pro + Anker SOLIX BP5000 Erweiterungsakku + acht 500W-Solarmodule: 3.448 Euro (statt 4.448 Euro)
Während des offiziellen Einführungszeitraums erhaltet ihr zum Kauf einer Anker SOLIX Solarbank 4 Pro den dreiphasigen Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 im Wert von 149 Euro gratis dazu.
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