Kurz bevor das Staffelfinale zu „Widow´s Bay“ in der kommenden Woche ausgestrahlt wird, haben die Verantwortlichen nun bestätigt, dass die erfolgreiche Mystery-Thriller-Serie in die zweite Staffel geschickt wird.

„Widow´s Bay“: 2. Staffel kommt

Apple TV hat bekannt gegeben, dass die beliebten Serie „Widow´s Bay“ um eine zweite Staffel verlängert wird. Die Hauptrolle spielt der Emmy-prämierte Star und Executive Producer Matthew Rhys, die Serie stammt von der Schöpferin und Executive Producerin Katie Dippold sowie dem ebenfalls Emmy-prämierten Executive Producer und Regisseur Hiro Murai. Zusätzlich gab Apple TV einen neuen, mehrjährigen Gesamtvertrag mit Dippold bekannt.

In „Widow’s Bay“ brodelt es unter der Oberfläche. Bürgermeister Tom Loftis (Rhys) versucht verzweifelt, seine gebeutelte Gemeinde wiederzubeleben. Es gibt kein WLAN, der Handyempfang ist lückenhaft, und er muss sich mit abergläubischen Einheimischen herumschlagen, die glauben, ihre Insel sei verflucht. Er wünscht sich ihren Respekt. Doch sie tun es nicht. Sie halten ihn für weichlich und feige. Und das ist er auch. Aber Loftis ist fest entschlossen, seinem Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen und die Insel zu einem Touristenziel zu machen. Wie durch ein Wunder gelingt es ihm: Endlich kommen die Touristen. Doch leider hatten die Einheimischen recht. Nach Jahrzehnten der Ruhe beginnen die alten Geschichten, die zu absurd erschienen, um wahr zu sein, wieder zu geschehen.

Auch einen kleinen Ausblick auf die zweite Staffel gab es bereits. Die Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin Katie Dippold sagte: „In der zweiten Staffel geht es darum, dass alles auf der Insel wunderbar ist und es nichts gibt, worüber man sich Sorgen machen müsste.“