iOS 27 ist da, zumindest steht die Beta 1 für Entwickler bereit und immer mehr Neuerungen werden bekannt, die Apple dem kommenden iPhone-Update verpasst. Auch FaceTime wird angepackt und erhält drei Verbesserungen.

Apple verbesserte FaceTime in dreifacher Hinsicht

Apple verpasst FaceTime mit iOS 27 drei Verbesserungen. Die vermutlich größte Verbesserungen dürfte die Unterstützung der Dual-Kamera-Funktion bei neueren iPhone-Modellen.

Mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air ermöglicht Apple eine Dual-Capture-Funktion, die es euch ermöglicht, gleichzeitige Aufnahmen mit der Frontkamera und der rückseitigen Kamera zu machen. Ab iOS 27 wird diese Funktion auch von der FaceTime-App dieser Geräte unterstützt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr gleichzeitig euch selbst und das, was sich vor euch befindet, zeigen könnt.

Darüberhinaus verpasst Apple der FaceTime-App mit iOS 27 zwei weitere Verbesserungen. Das Unternehmen schraubt an der FaceTime-Qualität bei schlechten Verbindungen und zudem sind Live-Untertitel zukünftig auch in traditionellem Chinesisch verfügbar.