Der bevorstehende Amazon Prime Day wirft seine Schatten voraus. Ihr könnt euch nicht nur Audible Gratis-Monate sichern und Amazon Music Unlimited für einen bestimmten Zeitraum kostenlos sichern, auch Kindle Unlimited könnt ihr gratis testen.

Kindle Unlimited: Prime-Mitglieder erhalten 3-Gratis-Monate

Im Vorfeld des Amazon Prime Days haut Amazon bereits ein paar Aktionen raus. Unter anderem erhalte ihr die Gelegenheit, eine Welt voller Lesestoff zu entdecken — nutzt das Angebot, bevor es endet. Kindle-Unlimited? Noch nie gehört? Kindle Unlimited ist ein Abo-Dienst von Amazon, der euch unbegrenzten Lesezugang zu einer großen Auswahl an E-Books, Hörbüchern und Magazinen bietet. Alles in allem bietet Kindle Unlimited Zugang zu über 4 Millionen Titeln – E-Books, Hörbücher und Zeitschriften

Das Ganze funktioniert auf Kindle-Geräten, sowie mit der kostenlosen Kindle-App auf Smartphone, Tablet oder PC.

Prime-Mitglieder erhalten aktuell 3-Gratis-Monate Kindle Unlimited. Solltet euch Kindle Unlimited nicht überzeugen, so kündigt ihr nach Ablauf der kostenlosen Testphase. Andernfalls läuft eure Mitgliedschaft zu einem Preis von 11,75 Euro Pro Monat, bis ihr sie kündigt. Kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Prime könnt ihr 30 Tage kostenlos ausprobieren und euch so die Gratis-Monate sichern und gleichzeitig vom Prime Day profitieren.

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