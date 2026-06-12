Ugreen hat Produktneuheiten angekündigt. Kopnkret präsentiert der Hersteller mit der Nexode Air und MagFlow Air Serie neue ultra-kompakte Powerbanks und Ladegeräte. Zum Start bietet Ugreen bis zu 29 Prozent Einführungsrabatt an.

Ugreen bringt ultrakompakte Powerbanks und Netzteile an

Ein USB-C Ladegerät kann jeder gebrauchen, oder? Zumindest lassen sich mittlerweile unzählige Geräte per USB-C aufladen. Ugreen mit dem Nexode Air 65W-Ladegerät ein besonders kompaktes Modell auf den Markt, welches sich daheim und auf Reisen gut einsetzen lässt. Es basiert auf der GaNInfinity-Technologie von UGREEN und der Airpyra-Stacking-Architektur. Laut Hersteller ist es 70 Prozent kleiner als ein herkömmliches 65-W-Ladegerät.

UGREEN Nexode Air USB C Ladegerät 65W Mini, superkompakter Netzteil, GaNInfinity Schnellladegerät... Superkompakter Power für MacBook: Das TÜV-zertifizierte ultrakompakte 65W Ladegerät mit nur...

Kleines Kraftpaket, große Wirkung: Mit 65W Power lädt dieses Ladegerät dein MacBook Air auf...

Zum Start bietet Ugreen das Nexode Air 65W-Ladegerät je nach Farbe zum Preis ab 26,99 Euro an.

Weiter geht es mit den beiden MagFlow Air Powerbanks. Dank Qi2-zertifiziertem 15-W-Wireless-Charging und präziser magnetischer Ausrichtung rasten sie auf der Geräterückseite ein. Das 5.000mAh Modell ist dabei gerade einmal 8,6mm dick. Das 10.000-mAh-Modell verfügt zusätzlich über ein verbautes USB-C-Kabel, was das Mitführen von zusätzlichen Kabeln überflüssig macht.

Die Ugreen MagFlow Air Power Bank Ultra Slim 5.000mAh kostet vorübergehend nur 39,99 Euro. Das 10.000mAh Modell kostet aktuell nur 49,99 Euro.