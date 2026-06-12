Ugreen bringt ultrakompakte Powerbanks und Netzteile an

| 11:44 Uhr | 0 Kommentare

Ugreen hat Produktneuheiten angekündigt. Kopnkret präsentiert der Hersteller mit der Nexode Air und MagFlow Air Serie neue ultra-kompakte Powerbanks und Ladegeräte. Zum Start bietet Ugreen bis zu 29 Prozent Einführungsrabatt an.

Ugreen bringt ultrakompakte Powerbanks und Netzteile an

Ein USB-C Ladegerät kann jeder gebrauchen, oder? Zumindest lassen sich mittlerweile unzählige Geräte per USB-C aufladen. Ugreen mit dem Nexode Air 65W-Ladegerät ein besonders kompaktes Modell auf den Markt, welches sich daheim und auf Reisen gut einsetzen lässt. Es basiert auf der GaNInfinity-Technologie von UGREEN und der Airpyra-Stacking-Architektur. Laut Hersteller ist es 70 Prozent kleiner als ein herkömmliches 65-W-Ladegerät.

UGREEN Nexode Air USB C Ladegerät 65W Mini, superkompakter Netzteil, GaNInfinity Schnellladegerät...
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Zum Start bietet Ugreen das Nexode Air 65W-Ladegerät je nach Farbe zum Preis ab 26,99 Euro an.

Weiter geht es mit den beiden MagFlow Air Powerbanks. Dank Qi2-zertifiziertem 15-W-Wireless-Charging und präziser magnetischer Ausrichtung rasten sie auf der Geräterückseite ein. Das 5.000mAh Modell ist dabei gerade einmal 8,6mm dick. Das 10.000-mAh-Modell verfügt zusätzlich über ein verbautes USB-C-Kabel, was das Mitführen von zusätzlichen Kabeln überflüssig macht.

Die Ugreen MagFlow Air Power Bank Ultra Slim 5.000mAh kostet vorübergehend nur 39,99 Euro. Das 10.000mAh Modell kostet aktuell nur 49,99 Euro.

UGREEN MagFlow Air Power Bank, Ultra Slim 5000mAh 15W Magsafe Powerbank, Qi2-zertifiziert, PD 20W...
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UGREEN MagFlow Air Power Bank, Ultra Slim 10000mAh 15W Magsafe Powerbank, Qi2-zertifiziert, PD 30W...
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Kategorie: Apple

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