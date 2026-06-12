Anfang der Woche hat Apple nicht nur einen ersten Ausblick auf watchOS 27 gegeben, sondern auch die erste Beta veröffentlicht. Mit dieser sind bereits verschiedene Neuerungen ins System gewandert. Gleichzeitig hat Apple mindestens ein Feature entfernt. Die Walkie-Talkie-Funktion ist nicht mehr vorhanden.

watchOS 27 Beta 1: Apple entfernt Walkie-Talkie-Funktion

Apple hat die Walkie-Talkie-Funktion in der watchOS 27 Beta 1 entfernt. Die App ist sowohl auf der App-Liste als auch dem Kontrollzentrum verschwunden.

Die Walkie-Talkie-Funktion wurde mit watchOS 5 im Jahr 2018 eingeführt und ermöglichte es Nutzern, sich über WLAN oder Mobilfunk (via FaceTime ) Push-to-Talk-Sprachnachrichten zu senden. Anderes als bei einem klassischen Walkie-Talkie mussten sich Nutzer in der Nähe aufhalten. Hand aufs Herz. Habt ihr die Funktion genutzt? Wir haben sie eins, zwei Mal ausprobiert, dann aber schnell wieder zu den Akten gelegt. Irgendwie funktioniert das Ganze nicht so gut und zuverlässig wie wir es uns gewünscht hatten.

Die Tatsache, dass die Walkie-Talkie-Funktion aus der Beta 1 gestrichen wurde, bedeutet nicht, dass die Funktion auch in der finalen Version fehlt. Uns würde allerdings nicht wundern, wenn Apple das Feature einstampft. Die Beta-Phase wird zeigen, ob die Walkie-Talkie-Funktion zurückkehrt oder eben nicht. Die finale Version von watchOS 27 erscheint im September.