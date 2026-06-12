Seit längerer Zeit arbeitet WhatsApp an einer Multi-Account-Funktion, so dass ihr mehrere Konten auf demselben iPhone nutzen und verwalten könnt. Nachdem die Funktion zunächst nur sehr zaghaft ausgerollt wurde, schaltet der Messenger das Ganze nun flächendeckender frei.

WhatsApp: Multi-Account-Funktion wird flächendeckend eingeführt

WhatsApp hatte bereits vor ein paar Monaten die Multi-Account-Funktion offiziell angekündigt. Nichtsdestotrotz konnten nun alle Nutzer von Beginn an ein zweites Konto hinzufügen. Das Feature stand zunächst nur einer begrenzten Anzahl an Nutzern zur Verfügung. Nachdem WhatsApp kürzlich ein neues Update über den App Store verteilt hat, steht die Multi-Account-Funktion nun den meisten Nutzern zur Verfügung.

Dei Multi-Account-Funktion ermöglicht es euch, mehrere WhatsApp-Konten auf demselben Gerät verwalten. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn ihr WhatsApp sowohl privat als auch im beruflichen Umfeld nutzt. Dies ist nun möglich, ohne auf ein zweites Smartphone zurückgreifen zu müssen. Jedes Konto hat seinen eigenen Chatverlauf, eigene Benachrichtigungen und eigene Einstellungen, was die Trennung der Unterhaltungen erleichtert.

Um ein zweites WhatsApp-Konto einzurichten, klickt ihr in der WhatsApp-App untern rechts auf „Du“ -> Konto -> Konto hinzufügen.