Apple hat im Rahmen der WWDC neue Funktionen und intelligente Erlebnisse für seine Services vorgestellt. Das Unternehmen bietet nicht nur Services für Endverbraucher, sondern auch für Händler an. Als Stichwort ist hier zum Beispiel Tap to Pay zu nennen. Genau auf dieser Funktion baut das neue Tap to Share auf. Der Wermutstropfen ist allerdings, dass die Funktion zunächst nicht im Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar ist.

iOS 27: Tap to Share kommt erstmal nicht nach Deutschland

Mit Tap to Pay bietet Apple eine Funktion direkt auf dem iPhone an, die es Händlerin ermöglicht, kontaktlose Zahlungen nur mit einem iPhone zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Mit dem kommenden iOS 27 Update wird dieser Vorgang mit Tap to Share noch einmal verbessert. Mit nur einem Fingertipp können sich Kunden mit dem iPhone eines teilnehmenden Händlers verbinden. Das sorgt für ein persönlicheres und schnelleres Einkaufserlebnis, das ein sicheres Teilen von Informationen wie E‑Mail und anderen Kontaktdaten, Lieferadresse, Details zu Treueprämien und mehr ermöglicht.

Ihr könnt zudem in Echtzeit die Artikel in eurem Warenkorb einsehen, damit ihr den Überblick über ihre Einkäufe behaltet und sicherstellen könnt, dass alle Sonderangebote und Rabatte korrekt angewendet werden. Wenn es an der Zeit ist zu bezahlen, könnt ihr direkt auf eurem iPhone mit Apple Pay mit dem aktualisierten Design bezahlen, ohne erneut auf das Display tippen zu müssen.