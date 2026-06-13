Apple hat einer seit über zehn Jahren bekannten iPhone-Funktion einen neuen Namen gegeben. Die WLAN-Unterstützung, die im englischen Original bislang Wi-Fi Assist hieß, taucht in iOS 27 und iPadOS 27 als „Connectivity Assist“ auf und befindet sich dort nicht mehr in den Mobilfunk-, sondern in den WLAN-Einstellungen.

Mobilfunk ergänzt das WLAN

In der Beschreibung der Funktion erklärt Apple, dass sich mit Connectivity Assist mobile Daten zusätzlich zum WLAN nutzen lassen, um eine zuverlässigere Internetverbindung zu erreichen. Ein Support-Dokument auf der Apple-Webseite bestätigt, dass es sich um den neuen Namen der bisherigen WLAN-Unterstützung handelt. Ob Apple neben der Bezeichnung auch die Funktionsweise angepasst hat, geht aus dem Dokument nicht hervor.

Bis einschließlich iOS 26 wechselt die WLAN-Unterstützung automatisch auf mobile Daten, sobald die Verbindung zum WLAN zu schwach wird. Erste Tester der iOS 27 Beta vermuten, dass Connectivity Assist darüber hinausgeht und WLAN und Mobilfunk parallel nutzt. Belegt ist diese Annahme bislang aber nicht.

Hinweise in diese Richtung gibt es allerdings, denn mehrere Beta-Nutzer, darunter der Flighty-Entwickler Ryan Jones, haben eine neue Mitteilung mit dem Titel „Intelligent Connectivity“ erhalten, die erscheint, sobald Connectivity Assist aktiv wird. Möglicherweise greift die Funktion künftig auch häufiger ein als bisher. Apple selbst kündigt für iOS 27 und iPadOS 27 „flüssigere Netzwerkübergänge“ an.