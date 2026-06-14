Mit iOS 27 erhält die Fotos-App neue KI-gestützte Werkzeuge wie „Spatial Reframing“ und „Extend“ (Erweitern). Nachdem Apple die Funktionen auf der WWDC vorgestellt hatte, haben Verantwortliche des Fotos-Teams nun erklärt, welches Ziel hinter den neuen Möglichkeiten steckt.

Fotos sollen optimiert, nicht verfälscht werden

Laut Apple geht es bei den neuen Funktionen nicht darum, Bilder künstlich zu verändern oder komplett neue Inhalte zu erzeugen. Stattdessen sollen Nutzer dabei unterstützt werden, bereits vorhandene Erinnerungen besser festzuhalten und aufzubereiten. Die KI soll helfen, eine Aufnahme nachträglich zu verfeinern, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Ein Beispiel dafür ist die neue Funktion „Spatial Reframing“. Sie ermöglicht es, den Bildausschnitt nachträglich anzupassen und die Perspektive leicht zu verändern, um die Komposition eines Fotos zu verbessern. Mit „Extend“ können Bildbereiche erweitert werden, wenn beispielsweise ein Motiv beim Fotografieren zu knapp eingefangen wurde.

Apple setzt auf einen vorsichtigen KI-Ansatz

Im Gegensatz zu manchen Konkurrenzlösungen verfolgt Apple dabei einen eher zurückhaltenden Ansatz. Die neuen Werkzeuge sollen Fotografen und Nutzern kreative Freiheiten geben, ohne die Authentizität eines Bildes vollständig aufzugeben. Nach Angaben der verantwortlichen Apple-Manager steht die Erinnerung an einen echten Moment weiterhin im Mittelpunkt.

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Damit grenzt sich Apple bewusst von generativen KI-Tools ab, die ganze Szenen neu erschaffen oder umfangreich manipulieren können. Stattdessen sollen die neuen Funktionen vor allem dabei helfen, Fotos so darzustellen, wie Nutzer den Moment tatsächlich erlebt haben.

Fotos-App gehört zu den großen Gewinnern von iOS 27

Die Fotos-App zählt zu den Bereichen, die von Apples KI-Offensive besonders stark profitieren. Neben den neuen Bearbeitungsfunktionen baut Apple die Integration von Apple Intelligence in der gesamten Plattform weiter aus. Die Fotos-App erhält dabei einige der sichtbarsten Neuerungen des Updates.

Fazit

Mit „Spatial Reframing“ und „Extend“ bringt Apple leistungsfähige KI-Werkzeuge in die Fotos-App. Der Fokus liegt jedoch nicht auf spektakulären Bildmanipulationen, sondern auf der Verbesserung vorhandener Aufnahmen. Apple möchte Erinnerungen veredeln statt neu erschaffen – ein Ansatz, der gut zur bisherigen Philosophie des Unternehmens passt.