Apple stattet das iPhone und das iPad mit einem erweiterten Wiederherstellungsmodus aus, der in dieser Form bislang dem Mac vorbehalten war. Wer sein Gerät nach einem fehlgeschlagenen Update oder bei Startproblemen wiederbeleben wollte, musste dafür in vielen Fällen einen Mac oder PC anschließen. Dieser Umweg entfällt künftig, denn die aktuelle Entwickler-Beta von iOS 27 und iPadOS 27 enthält ein eigenes Reparaturmenü, das direkt auf dem Gerät läuft.

Update, Diagnose und Löschfunktion an einem Ort

Optisch und funktional orientiert sich Apple am Startmenü aktueller Macs mit Apple Silicon Chip. Dort hält man die Einschalttaste beim Hochfahren so lange gedrückt, bis unter dem Apple-Logo ein Fortschrittsbalken erscheint. Das iPhone und das iPad übernehmen dieses Vorgehen nahezu unverändert. Wer das ausgeschaltete Gerät über die Seitentaste einschaltet und die Taste bis zum Erscheinen des Fortschrittsbalkens gedrückt hält, landet anstelle des gewohnten Sperrbildschirms im neuen Wiederherstellungsmenü.

Das Menü bündelt mehrere Werkzeuge, die bei Software-Problemen weiterhelfen. Nutzer können den Wiederherstellungsassistenten starten, ein Software-Update anstoßen, eine Diagnose durchführen oder sämtliche Inhalte und Einstellungen löschen. Daneben zeigt die Ansicht den aktuellen Akkustand und die bestehende WLAN-Verbindung an. Wer versehentlich in dem Menü gelandet ist, kehrt über eine entsprechende Schaltfläche zum normalen Systemstart zurück.

In der Praxis dürfte der neue Modus vor allem dann helfen, wenn ein Update auf halber Strecke hängen bleibt oder das Gerät in einer Boot-Schleife festsitzt. Solche Fälle ließen sich bislang häufig nur mit einem per Kabel verbundenen Computer beheben, was Nutzer ohne eigenen Mac oder PC vor Hürden stellte. Mit iOS 27 und iPadOS 27 erledigen das iPhone und das iPad solche Reparaturen nun aus eigener Kraft.