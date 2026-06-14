Auf der WWDC26 hat Apple das kommende Software-Jahr umrissen und dabei vor allem den Umbau von Siri sowie eine stabilere Systembasis betont. Drei für die neuen Betriebssysteme geplante Funktionen tauchten weder in der Keynote noch in den Betas auf. Laut Bloombergs Mark Gurman sollen diese mit dem finalen Release von iOS 27 im September nachgereicht werden.

Weitere KI-Anbieter für Siri

Mit iOS 27 wollte Apple KI-Apps über eine Extensions-API direkt an Siri andocken lassen, statt für jede Integration einen eigenen Vertrag auszuhandeln. Anders als bei der ChatGPT-Anbindung wäre das eine reguläre Drittanbieter-Schnittstelle. Laut Gurman hat Apple mit OpenAI, Anthropic und Google über das neue System gesprochen, einschließlich einer Berechtigung, die die Anbieter beantragen und in ihre Apps einbauen müssten.

Gurman vermutet vier Gründe, warum die Erweiterungen noch fehlen. Wären von Beginn an stärkere Fremdmodelle eingebunden, bekäme die hauseigene Siri-KI weniger Aufmerksamkeit. Eine breite KI-Anbindung könnte auch Apples laufendes Vorgehen gegen den DMA in der Europäischen Union stören. Außerdem will Apple einen drohenden Rechtsstreit mit OpenAI vermeiden. Schließlich könnte eine zusätzliche Drittanbieter-Integration neben der bestehenden Gemini-Partnerschaft für unnötige Verwirrung sorgen.

Bis September dürften weitere Details zur Funktionsweise bekannt werden. Im Prinzip könnte jeder größere KI-Anbieter die Schnittstelle nutzen, sodass sich dessen Funktionen über Siri ansprechen ließen.

Anpassbare Kamera-App

Auch eine frei anpassbare Kamera-App war für iOS 27 vorgesehen, mit der sich die Bedienelemente an die bevorzugte Position verschieben lassen. In der ersten Entwickler-Beta fehlt sie, während andere Neuerungen wie Siri innerhalb der Kamera-App den Sprung geschafft haben. Apple dürfte die Anpassung im September zum Start des iPhone 18 Pro nachreichen.

„Modular Ultra“ für die Series-Modelle

Apple arbeitet angeblich an einer schlankeren Variante des Zifferblatts „Modular Ultra“, das bislang der Apple Watch Ultra vorbehalten ist. Das neue Watchface übernimmt die große Uhranzeige, verzichtet aber auf die zweite Reihe an Komplikationen. Auf der WWDC war davon nichts zu sehen. In seinem „Power On“-Newsletter vermutet Gurman, dass das Zifferblatt erst im September zusammen mit den neuen Apple Watch Modellen gezeigt wird.