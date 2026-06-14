Vor ein paar Monaten gab es bereits Anzeichen dafür, dass WhatsApp an der Möglichkeit arbeitet, vorgeplante Nachrichten zu verschicken. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Messenger weiter an der Funktion arbeitet und diese in einem kommenden Update seiner iOS-App einfließen lässt.

WhatsApp arbeitet weiterhin an geplanten Nachrichten

WhatsApp wäre nicht der erste und einzige Messenger, der es ermöglicht, geplante Nachrichten zu verschicken. Die Funktion ist sicherlich nicht „gang und gebe“, wird allerdings von einigen Anbietern bereits umgesetzt. Unter anderem bietet euch Apple in der Nachrichten-App die Option an, iMessges vorgeplant zu verschicken.

Auch WhatsApp möchte diese Funktion offenbar einführen. So arbeitet das Unternehmen weiter hinter den Kulissen an einer Umsetzung, so WABetaInfo. Nutzer können damit Nachrichten im Voraus verfassen und ein bestimmtes Datum und eine Uhrzeit für deren Zustellung festlegen. Durch langes Tippen auf den Senden-Button können diese Informationen zukünftig eingegeben werden.

Die Planung ist ab 10 Minuten nach dem aktuellen Zeitpunkt bis maximal zwei Wochen im Voraus möglich. Darüberhinaus soll die Funktion nicht nur ein Einzelchats, sondern auch in Gruppenchats zur Verfügung stehen.