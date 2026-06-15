Die AirPods Pro 3 wurden im Herbst 2025 angekündigt und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Erstmals sind die Apple In-Ear-Kopfhörer für unter 180 Euro Bei Amazon erhältlich. Damit ist ein neuer Tiefpreis auf dem Online-Marktplatz erreicht.

AirPods Pro 3 zum neuen Tiefpreis erhältlich

Seit Ende letzten Jahres sind die AirPods Pro 3 bei uns im Einsatz. Egal, ob im normalen Alltag, beim Sport oder auf Reisen können uns die Apple Pro-Kopfhörer überzeugen (hier unser Testbericht).

Aktuell erhaltet ihr die AirPods Pro 3 bei Amazon zum Preis von nur 177,64 Euro. Zieht man die unverbindliche Preisempfehlung von Apple heran, so spart ihr 71,36 Euro. Solltet ihr über den Kauf der AirPods Pro 3 nachgedacht und nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben, so ist dieser nun gekommen.

Die AirPods Pro 3 liefern laut Hersteller eine unglaubliche Soundqualität und die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bei In-Ear Kopfhörern. Apple betont, dass die Kopfhröer bis zu doppelt so viele Geräusch­e im Vergleich zur vorherigen Generation der AirPods Pro entfernt und bis zu 4-mal mehr als die ursprünglichen AirPods Pro. Das neue Design der AirPods Pro 3 sorgt für einen noch besseren Sitz und liefert einen stabileren Halt bei Aktivitäten wie Laufen, HIIT, Yoga und mehr. Highlight der AirPods Pro 3 ist neben der Soundqualität und der ANC sicherlich die Möglichkeit, dass ihr eure Herzfrequenz beim Sport messen könnt.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es sich bei den Angebot um ein „Frühes Prime Day“ Angebot handelt. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder. Dies sollte allerdings kein Problem darstellen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr Prime 30 Tage kostenlos testen.