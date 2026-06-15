Anker zieht seine Prime Deals ein paar Tage vor und nutzt den Start der Fußball-WM, um seine Rabatt-Aktion zu starten. Mit dem erfolgreichen Start der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao ist das WM-Fieber endgültig entfacht. Nicht nur auf dem Platz entscheidet die richtige Einstellung, sondern auch im eigenen Zuhause.

Anker startet Deals zur Fußball-WM

Passend zur laufenden Fußball-WM und den anstehenden Prime Days präsentiert Anker die besten Tech-Deals für den Sommer. Highlights sind sicherlich die vor kurzem neu vorgestellten Kopfhörern soundcore Liberty 5 Pro und Pro Max sowie der Mähroboter Eufy C15.

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