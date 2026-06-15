Anker zieht seine Prime Deals ein paar Tage vor und nutzt den Start der Fußball-WM, um seine Rabatt-Aktion zu starten. Mit dem erfolgreichen Start der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao ist das WM-Fieber endgültig entfacht. Nicht nur auf dem Platz entscheidet die richtige Einstellung, sondern auch im eigenen Zuhause.
Anker startet Deals zur Fußball-WM
Passend zur laufenden Fußball-WM und den anstehenden Prime Days präsentiert Anker die besten Tech-Deals für den Sommer. Highlights sind sicherlich die vor kurzem neu vorgestellten Kopfhörern soundcore Liberty 5 Pro und Pro Max sowie der Mähroboter Eufy C15.
Übersicht
- eufy Rasenmähroboter C15 für 799 Euro (-20 Prozent)
- eufyCam S4 2-Kamera-Set für 639 Euro (-20 Prozent)
- soundcore Nebula P1 Beamer für 599,99 Euro (-25 Prozent)
- Anker Prime Powerbank (26K, 300W) für 159,99 Euro (-20 Prozent)
- Anker Nano Ladegerät (45W, Smart Display) für 27,99 Euro (-30 Prozent)
- eufy S2 Saug- und Wischroboter für 1.099 Euro (-26,7 Prozent)
- soundcore Boom 2 Plus Outdoor Speaker für 129,99 Euro (-35 Prozent)
0 Kommentare