Apple arbeitet intensiv daran, seine KI-Systeme stärker mit Apps und dem Betriebssystem zu verzahnen. Mit den auf der WWDC 2026 vorgestellten Neuerungen rund um Siri AI zeigt sich bereits, in welche Richtung die Reise geht: Apples Assistent soll künftig Aufgaben appübergreifend erledigen und deutlich selbstständiger agieren.

Vor diesem Hintergrund stellt sich laut Mark Gurman die Frage, ob Apple langfristig einen direkten Konkurrenten zu OpenClaw entwickeln könnte. OpenClaw gehört zu einer neuen Generation sogenannter „Computer Use Agents“. Diese Systeme können Computeroberflächen analysieren, Programme bedienen und komplexe Aufgaben weitgehend eigenständig ausführen.

Apple hätte dafür die besten Voraussetzungen

Genau hier liegt Apples großer Vorteil. Anders als viele andere Unternehmen kontrolliert Apple sowohl die Hardware als auch das Betriebssystem und die wichtigsten Apps. Dadurch könnte ein zukünftiger Apple-Agent deutlich tiefer in das System integriert werden als vergleichbare Lösungen anderer Anbieter.

Bereits die nächste Generation von Siri soll laut Apple deutlich stärker auf persönlichen Kontext, App-Interaktionen und systemweite Aufgaben zugreifen können. Viele der technischen Grundlagen für einen Computer-Agenten entstehen damit bereits heute.

Siri statt neue App?

Sollte Apple tatsächlich in diesen Markt einsteigen, dürfte das Unternehmen allerdings kaum ein separates Produkt veröffentlichen. Wahrscheinlicher wäre eine schrittweise Erweiterung von Siri.

Statt einer eigenständigen „OpenClaw-App“ könnte Apple bestehende Funktionen ausbauen, bis Siri eigenständig Apps öffnet, Informationen sammelt, Einstellungen anpasst oder komplexe Arbeitsabläufe automatisiert. Das würde zur bisherigen Apple-Strategie passen, neue Technologien möglichst nahtlos in bestehende Produkte zu integrieren.

Datenschutz könnte zum entscheidenden Unterschied werden

Ein weiterer möglicher Wettbewerbsvorteil wäre Apples Fokus auf Datenschutz. Während viele KI-Agenten stark auf Cloud-Verarbeitung angewiesen sind, setzt Apple zunehmend auf lokale Berechnungen direkt auf dem Gerät. Dadurch könnten sensible Daten das Gerät deutlich seltener verlassen.

Fazit

Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass Apple aktiv an einem OpenClaw-Konkurrenten arbeitet. Die aktuelle Entwicklung von Siri AI zeigt jedoch, dass der Konzern viele der notwendigen Bausteine bereits aufbaut. Sollte Apple diesen Weg konsequent weitergehen, könnte Siri in den kommenden Jahren zu einem vollwertigen Computer-Agenten werden – und damit direkt mit Lösungen wie OpenClaw konkurrieren.