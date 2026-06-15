Apple feiert das zehnjährige Bestehen seiner internen „Close Your Rings“-Challenge mit einem ganz besonderen Sammlerstück. Wie aktuelle Bilder zeigen, erhalten Mitarbeiter, die an der diesjährigen Fitness-Challenge teilgenommen haben, ein exklusives Apple-Watch-Armband, das nicht für den regulären Verkauf vorgesehen ist.

Das Jubiläumsarmband basiert auf einem schwarzen Sport Loop und greift die Farben der bekannten Aktivitätsringe auf. Sowohl die Befestigungselemente als auch das Ende des Armbands sind in den typischen Farben der Move-, Exercise- und Stand-Ringe gestaltet. Ergänzt wird das Set durch einen speziellen Ansteck-Pin zum zehnjährigen Bestehen der Herausforderung.

Tradition bei Apple

Die „Close Your Rings“-Challenge hat bei Apple mittlerweile Tradition. Bereits seit vielen Jahren motiviert das Unternehmen Mitarbeiter dazu, ihre Aktivitätsringe regelmäßig zu schließen. In der Vergangenheit wurden Teilnehmer dafür unter anderem mit exklusiven T-Shirts, Pins oder besonderen Apple-Watch-Armbändern belohnt.

Die Aktivitätsringe gehören seit der Einführung der ersten Apple Watch im Jahr 2015 zu den wichtigsten Fitnessfunktionen der Smartwatch. Sie sollen Nutzer dazu motivieren, sich mehr zu bewegen, regelmäßig zu trainieren und lange Sitzphasen zu vermeiden.

Keine Verkaufspläne bekannt

Wer auf eine Veröffentlichung des Armbands hofft, dürfte allerdings enttäuscht werden. Bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Apple das Jubiläumsmodell auch für Kunden anbieten wird. Das Armband scheint ausschließlich für Mitarbeiter bestimmt zu sein, die an der diesjährigen Challenge teilgenommen haben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple das zehnjährige Jubiläum der Aktivitätsringe mit dem weltweiten „Global Close Your Rings Day“ gefeiert und dafür digitale Auszeichnungen sowie einen limitierten Pin verteilt.

Mit dem limitierten „Close Your Rings“-Armband setzt Apple seine Tradition exklusiver Mitarbeiter-Geschenke fort. Das Design dürfte vor allem bei Apple-Watch-Sammlern Begehrlichkeiten wecken. Ob ähnliche Sondereditionen künftig auch für Kunden erscheinen, bleibt abzuwarten.