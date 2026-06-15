Seit wenigen Augenblicken steht die zweite Beta zu iOS 26.6 & iPadOS 26.6 auf den Apple Servern bereit. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.6 Update zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 2 zu iOS 26.6 & iPadOS 26.6 frei

Ab sofort steht die Beta 2 zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 zur Verfügung. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich eingetragene Entwickler ein zweites Mal mit einer Vorabversion des kommenden X.6 Updates auseinandersetzen können. Die Installation erfolgt direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Ehrlicherweise brachte die erste Beta kaum nennenswerte Neuerungen. Apple arbeitet offenbar daran, euch zu informieren, wenn die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht wird. Zudem dürfte es die üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen geben. Welche Veränderungen die Beta 2 im Gepäck hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns erste Erkenntnisse vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:25 Uhr: Die Beta 2 zu macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 und visionOS 26.6 ist auch da.