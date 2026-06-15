Wie MacRumors berichtet, wird mit iOS 27 die Unterstützung der Querformat-Ansicht für viele Apple-Apps ausgebaut. Wer ein iPhone mit iOS 27 künftig zur Seite dreht, bekommt unter anderem in Apple Music, Podcasts, Fitness, Health, Erinnerungen, Home, Kurzbefehle, Watch, „Wo ist?“, Wetter, Sprachmemos und der Apple TV Remote App eine angepasste Landscape-Darstellung zu sehen.

Viele Apps erhalten eine Seitenleiste

In Apple Music und Podcasts beschränkt sich die Unterstützung bislang auf den Audio-Player. Viele der anderen Apps blenden im Querformat dagegen eine linksbündige Seitenleiste ein, die an die Darstellung auf dem iPad erinnert.

Mit der erweiterten Unterstützung der Landscape-Ansicht könnte Apple iOS 27 für das „iPhone Ultra“ vorbereiten, denn querformat­taugliche Apps würden gut zu dem faltbaren Gerät passen, das laut den Gerüchten einem iPad mini vom Format her ähnlich sein soll. Passend zu dem Gedanken zeigt iOS 27 künftig auch Live-Aktivitäten in der Dynamic Island im Querformat an.

Einige Apple-Apps wie Karten, Kalender, Dateien, Notizen und Mail unterstützten das gedrehte Layout bereits in früheren Versionen. Auf dem iPhone war das Querformat früher ohnehin deutlich stärker vertreten, als es zuletzt der Fall war. Auf dem iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus und 8 Plus ließ sich sogar der Home-Bildschirm drehen, bevor Apple die Funktion mit dem iPhone X strich.

iOS 27 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und soll im September erscheinen, also genau in dem Zeitraum, in dem Apple Berichten zufolge auch das erste faltbare iPhone vorstellen will.