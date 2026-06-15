Apple wird beim iPhone 18 Pro offenbar weiterhin auf das Aluminium-Unibody-Design setzen, das bereits mit dem iPhone 17 Pro eingeführt wurde. Genau das könnte allerdings dazu führen, dass ein bekanntes Problem auch in der nächsten Generation bestehen bleibt.

Im Mittelpunkt der Kritik steht die anodisierte Aluminiumoberfläche. Seit dem Marktstart des iPhone 17 Pro berichten einige Nutzer über Kratzer und Abnutzungsspuren . Besonders auffällige Farbvarianten sollen von den Beschwerden betroffen gewesen sein. Laut dem Leaker „Fixed Focus Digital“ betrachtet Apple diese Erscheinungen teilweise als normale Materialeigenschaften und nicht als Garantiefall. Laut Apple bringt eine anodisierte Aluminiumoberfläche genau diese Gefahren mit sich.

Aluminium bringt Vor- und Nachteile mit sich

Dass Apple am Material festhält, dürfte vor allem technische Gründe haben. Aluminium leitet Wärme deutlich besser als Titan und könnte deshalb bei den immer leistungsfähigeren iPhones Vorteile bieten. Gerade mit Blick auf neue KI-Funktionen und leistungsstärkere Chips wird die Wärmeableitung für Smartphones zunehmend wichtiger.

Allerdings scheint genau dieser Materialwechsel einen Kompromiss mit sich zu bringen. Während Aluminium bei Gewicht, Kosten und Kühlung punktet, gilt die Oberfläche als anfälliger für sichtbare Gebrauchsspuren als Titan oder Edelstahl.

Hoffnung auf Verbesserungen

Ganz ausgeschlossen ist allerdings nicht, dass Apple die Probleme in den Griff bekommt. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen an Anpassungen im Fertigungsprozess, um die Farb- und Oberflächenbeständigkeit des Aluminiums zu verbessern. Ob diese Maßnahmen tatsächlich ausreichen, wird sich jedoch erst nach dem Marktstart zeigen.

Kurzum: Aktuellen Gerüchten zufolge übernimmt das iPhone 18 Pro weitgehend das Gehäusekonzept seines Vorgängers. Damit könnten auch die Diskussionen rund um Kratzer, Abnutzung und Farbveränderungen in die nächste Generation mitgenommen werden. Apple scheint die Vorteile von Aluminium derzeit höher zu bewerten als die Kritik an der Haltbarkeit – wird aber vermutlich versuchen, die größten Schwachstellen durch Verbesserungen im Produktionsprozess abzumildern. Ganz ehrlich? Das Thema wird heißer diskutiert, als es schlussendlich ist.