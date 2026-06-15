Vergangene Woche hat Apple Siri AI vorgestellt. Bei Siri AI handelt es sich um neue Version von Siri mit der Power von Apple Intelligence. Siri AI ist ein deutlich leistungsfähigerer und dialogorientierterer Assistent mit einem Verständnis für Inhalte auf dem Display, den persönlichen Kontext und einem breiten Allgemeinwissen. Plant Apple perspektivisch ein Abo-Modell für Siri AI?

Siri AI: kommt das Abo-Modell?

Siri AI startet im Herbst, zunächst nur in Englisch. Weitere Sprachen sollen schnell folgen. Darüberhinaus gilt zu beachten, dass Siri AI in den EU erst einmal nur auf dem Mac, Apple Vision Pro und der Apple Watch zur Verfügung stehen wird. iPhone und iPad bleiben zunächst einmal außen vor. Deutsche Anwender können Siri AI zum Start somit nur eingeschränkt nutzen.

Für einige Funktionen, darunter die Bildgenerierung, gelten tägliche Nutzungslimits, da sie auf leistungsstarke Servermodelle angewiesen sind. Erweiterter Zugriff ist im Rahmen der meisten iCloud+ Abonnements verfügbar. Diese schließen auch Apple Intelligence Unterstützung für kompatible Home Kameras ein. Grundsätzlich ist Siri AI somit kostenlos, iCloud+ Abonnenten haben erweiterten Zugriff. Wird Apple – wie auch OpenAI (ChatGPT) oder Anthropic (Claude) – konkrete Abo-Modelle für Siri AI einführen?

Mark Gurman von Bloomberg hat sich in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters zu dieser Thematik geäußert. Dabei greift Gurman Spekulationen aus dem Jahr 2024 auf und setzt diese in Kontext zur neuen Siri AI. Siri AI gilt – selbst im Beta-Stadium – als leistungsstark und wird sich zukünftig zweifellos weiterentwickeln. Man geht davon aus, dass die Funktion in den kommenden zwölf Monaten so weit verbessert und so populär wird, dass eine kostenpflichtige Abo-Version erfolgreich sein könnte. Je leistungsstärker Siri AI wird, desto bereitwilliger sind Nutzer dafür zu bezahlen.

Aktuell ist es so, dass Apple die hohen Kosten für Image Playground und Siri-Konversationen trägt. Der Unterhalt der Infrastruktur ist teuer. Dies könnte den Druck erhöhen, die Nutzer für deren Nutzung zur Kasse zu bitten. Folglich prognostiziert der Bloomberg-Bericht, dass Konversationen und Bildgenerierung in ein kostenpflichtiges Angebot verlagert werden.

Apple steht in jedem Fall vor der Aufgabe, frühere Anwender zurückzugewinnen, die zuletzt von Siri enttäuscht waren. Die tiefe Integration in die Betriebssysteme sowie die deutlich verbesserte Leistung dürften dazu beitragen, dass sich die Meinung der Nutzer wieder ändert.

Alternativ könnte Apple auch Siri AI bzw. die die erweiterte Nutzung von Siri AI in das Abo-Bundle „Apple One“ mit aufnehmen und so dafür sorgen, dass mehr Nutzer ein entsprechendes Abo abschließen und Geld in die Kasse spülen.