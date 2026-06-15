Vor einiger Zeit sind Waipu.tv und Sky eine Kooperation eingegangen. In diesem Rahmen haben beide Partner nun ein exklusives Angebot aufgelegt. Ihr erhaltet Waipu.tv mit WOW Filme & Serien für nur 6,99 Euro im Jahrespaket. Damit seid ihr für die neue Staffel von „House of the Dragon (ab dem 22. Juni) gerüstet. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr diese exklusive Waipu.tv Webseite aufrufen.

Waipu.tv + WOW Filme & Serien nur 6,99 Euro mtl. im Jahrespaket

Kürzlich haben wir euch auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, WOW Filme & Serien für 2,98 Euro mtl. im 12-Monats-Abo zu buchen. Möchtet ihr neben WOW Filme & Serien den TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv buchen, dann haben wir einen weiteren Tipp für euch. Ihr erhaltet 60 Prozent Rabatt auf die Kombination aus Waipu.tv und WOW Filme & Serien. Anstatt 17,49 Euro mtl. fallen nur 6,99 Euro an.

waipu.tv Perfect Plus

300+ TV-Sender in Full HD, inkl. 70+ Pay-TV-Sender

40.000+ Filme und Serien auf Abruf

150 Stunden Aufnahmespeicher

4 Streams gleichzeitig

Streams pausieren, spulen & neustarten

WOW Filme & Serien

Blockbuster kurz nach dem Kino und über 700 der beliebtesten Filme

Preisgekrönte Top-Serien, Dokus und Shows

Die besten Serien von u.a. HBO, WarnerTV sowie exklusive Sky Originals

WOW Filme & Serien im Wert von 5,98 € mtl.

optional mit WOW Premium

Die Kombination aus Waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Das bedeutet, dass ihr über die Laufzeit von einem Jahr insgesamt nur 83,88 Euro. Anschließend ist das Abo monatlich kündbar, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

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