Bei diesem Preis könnt ihr nicht wirklich etwas falsch machen. Der Streaming-Anbieter WOW hat zum Start in die neue Woche ein verdammt heißes Angebot aufgelegt. Ihr erhaltet WOW Filme & Serien für nur 2,98 Euro mtl. Im 12-Monats-Abo. Da kann die neue Staffel zu „House of the Dragon“ kommen.

WOW Filme & Serien nur 2,98 Euro mtl.

Passend zur brandneuen dritten Staffel von „House of the Dragon“ (startet am 22. Juni 2026) legt WOW einen spannenden Deal auf. Mit dem Paket WOW Filme & Serien erhaltet ihr – wie der Name schon verrät – Zugriff auf Serien und Filme. Unter anderem könnt ihr viele HBO-Serien (z. B. House of the Dragon, The Last of Us), exklusive Sky Originals, internationale Top-Serien kurz nach US-Start, aktuelle Kinofilme nach kurzer Zeit im Stream, große Blockbuster und Klassiker verfolgen. Regelmäßig gibt es neue Inhalte.

Im Rahmen einer zeitlich befristete Aktion könnt ihr euch ab sofort und bis zum 09. Juli 2026 WOW Filme & Serien für nur 2,98 Euro pro Monat im 12‑Monate‑Abo sichern. Somit zahlt ihr für das Jahr nur 35,76. Bei dem Preis kann man nicht wirklich was falsch machen. Zudem erhaltet ihr einen Monat Premium gratis. Mit WOW Premium erlebt ihr euren Lieblingscontent in brillantem Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Außer Trailern für WOW Serien, Filme und Live-Events und die Werbung auf den Live-Sendern streamst du mit WOW Premium absolut werbefrei. Außerdem habt ihr zwei 2 Streams gleichzeitig. Nach der kostenlosen Testphase kostet Premium 6 Euro pro Monat. Allerdings könnt ihr Premium zum Ablauf des Testmonats kündigen, so dass keine weiteren Kosten anfallen.

Zusammenfassung: In den ersten 12 Monaten zahlt ihr für WOW Filme & Serien nur 2,98 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat zahlt ihr 9,98 Euro pro Monat. Allerdings könnt ihr zum Ablauf der 12 Monate kündigen.

Falls euch „nur“ Filme und Serien“ nicht reichen, so hat WOW einen zweiten Deal aufgelegt. Ihr erhaltet „Alles von WOW“ für nur 32,97 Euro mtl. Im 12-Monats-Abo.

>>> Hier geht es direkt zu den WOW Angeboten <<<