Amazfit hat passend zur HYROX-Weltmeisterschaft 2026 in Stockholm das weltweit erste umfassende Ökosystem für HYROX-Athleten und Sportler mit Fokus auf Hybridsportarten vorgestellt.

Neuigkeiten von Amazfit

Amazfit ist in den letzten Wochen sehr „aktiv“. Nachdem der Hersteller für Sport-Wearables zuletzt Amazfit Bip Max und Amazfit Balance 3 und Balance Ultra angekündigt und ein Update für Amazfit Helio Strap bereitgestellt hatte, kündigt das Unternehmen nun das weltweit erste vollständig integrierte Hybrid-Trainingssystem für HYROX- und Hybridsportler an.

Das neue Trainingssystem umfasst die Zepp-App sowie die jüngst vorgestellten Sportuhrenserien Balance 3 und Balance Ultra und erweitert diese um eine breite Palette an Trainings- und Analysetools.

Die neue „Zepp App Intelligence“-Lösung bietet Sportlern einen umfassenderen und vollständigeren Überblick über ihre Trainingseffekte und Fortschritte sowie genauere Einblicke in ihre hybride Trainingsausrichtung. Das sind die wichtigsten Features: