Amazfit hat passend zur HYROX-Weltmeisterschaft 2026 in Stockholm das weltweit erste umfassende Ökosystem für HYROX-Athleten und Sportler mit Fokus auf Hybridsportarten vorgestellt.
Neuigkeiten von Amazfit
Amazfit ist in den letzten Wochen sehr „aktiv“. Nachdem der Hersteller für Sport-Wearables zuletzt Amazfit Bip Max und Amazfit Balance 3 und Balance Ultra angekündigt und ein Update für Amazfit Helio Strap bereitgestellt hatte, kündigt das Unternehmen nun das weltweit erste vollständig integrierte Hybrid-Trainingssystem für HYROX- und Hybridsportler an.
Das neue Trainingssystem umfasst die Zepp-App sowie die jüngst vorgestellten Sportuhrenserien Balance 3 und Balance Ultra und erweitert diese um eine breite Palette an Trainings- und Analysetools.
Die neue „Zepp App Intelligence“-Lösung bietet Sportlern einen umfassenderen und vollständigeren Überblick über ihre Trainingseffekte und Fortschritte sowie genauere Einblicke in ihre hybride Trainingsausrichtung. Das sind die wichtigsten Features:
- Trainingsbalance und Wöchentlicher Fokus – überwachen die Trainings hinsichtlich Kraft und Ausdauer. Der Ermüdungsgrad kann auf Basis subjektiver Rückmeldungen angepasst werden.
- Hybrid Charge – zeigt den aktuellen Energiebedarf für das Hybridtraining auf Basis mehrerer Variablen, darunter Trainingsbelastung, Aktivitäten außerhalb des Trainings, Erholung und Schlaf – aber auch Stressfaktoren wie Arbeitsintensität und beeinträchtigtes Wohlbefinden etwa durch Krankheiten.
- HYROX-Trainingsbibliothek – bietet Dutzende von Hybrid-Trainingseinheiten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Diese können direkt auf die Balance 3 und Balance Ultra geladen werden.
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