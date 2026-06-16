Apple bereitet laut Bloombergs Mark Gurman drei größere Produkte für das zweite Halbjahr 2027 vor. Geplant sind ein iPhone zum zwanzigjährigen Jubiläum der Reihe, eine zweite Generation des faltbaren iPhone und AirPods mit eingebauten Kameras.

AirPods mit Kamera kommen später als ursprünglich geplant

Die Ohrhörer mit dem internen Codenamen B798 sollten zunächst schon 2026 erscheinen. Verschoben wurde der Start vor allem wegen Apples langwieriger Probleme mit der eigenen KI-Software. Hinzu kam, dass Apple für die geplante Objekterkennung erst noch KI-Modelle für die Bildverarbeitung entwickeln musste, die Gegenstände in der Umgebung des Nutzers identifizieren können.

Das Jubiläums-iPhone bekommt ein rundum gewölbtes Display

An der Spitze der neuen iPhone-Reihe steht 2027 ein Modell zum zwanzigjährigen Jubiläum. Gurman beschreibt ein Display, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt, sowie gewölbtes Glas, das sich an den Seiten um das Gehäuse legt. Geplant sind zwei Varianten in ähnlichen Größen wie das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, die intern unter den Codenamen V73 und V74 laufen. Parallel dazu soll die zweite Generation des faltbaren iPhone folgen.

Sowohl die Jubiläumsmodelle als auch das neue Foldable sollen mit dem A21-Chip arbeiten, der intern den Namen Naxos trägt und in einem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Für 2028 plant Apple dem Bericht zufolge den A22 Pro, der auf eine neue Fertigung mit 1,4 Nanometern setzen könnte.

Laut Gurman plant Apple einen Release der Geräte für Ende des Jahres 2027. Er weist jedoch darauf hin, dass die Zeitpläne für alle Produkte noch nicht feststehen und sich verschieben können. Vor den Modellen von 2027 erscheinen aber natürlich noch die diesjährigen iPhones. Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max zeigt Apple im weiteren Jahresverlauf, angetrieben vom A20 Pro. Das Standard-iPhone 18 kommt voraussichtlich erst Anfang 2027 und nutzt den einfachen A20.