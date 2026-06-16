Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Domains, die das Unternehmen für die Services „Mit Apple anmelden“ und „E-Mail-Adresse verbergen“ verwendet, unter der Domain private.icloud.com zusammenführen wird.

Apple vereinheitlicht „Mit Apple anmelden“ und „E-Mail-Adresse verbergen“ mit einer einzigen Domain

Die Funktion „Mit Apple anmelden“ verwendet derzeit die Domain privaterelay.appleid.com, während „E-Mail-Adresse verbergen“ (eine Funktion von iCloud+) die Domain iCloud.com verwendet. Im Laufe dieses Sommers werden beide die gleiche Domain private.icloud.com nutzen.

Apple betont in diesem Zusammenhang, dass bestehende Adressen auf den alten Domains weiterhin funktionieren und E-Mails ohne Unterbrechung an die Benutzer weitergeleitet werden.

Entwickler, deren Apps oder Websites „Anmelden mit Apple“ nutzen, müssen sicherstellen, dass ihre Kontosysteme, die Logik zur E-Mail-Validierung sowie ihre Zulassungslisten (Allowlists) neben den bereits vorhandenen Domains auch E-Mail-Adressen der Domain „private.icloud.com“ akzeptieren. Auch E-Mail-Dienstanbieter müssen unter Umständen ihre domainbasierten Filter, Spam-Listen oder Routing-Regeln anpassen, um die Domain „private.icloud.com“ einzubeziehen.

Normale Nutzer müssen keine Maßnahmen ergreifen. Beide Funktionen werden weiterhin wie gewohnt funktionieren.