Seid ihr schon in die Mysterie-Serie „Widow´s Bay“ eingetaucht, die derzeit auf Apple TV läuft? Dann fiebert ihr sicherlich dem Staffelfinale entgegnen, welches am morgigen Mittwoch (17. Juni 2026) ausgestrahlt wird. Bevor es soweit ist, rührt der Video-Streaming-Dienst noch einmal ordentlich die Werbetrommel. Dazu wurde unter anderem eine Apple Music Playlist erstellt.

Apple TV bewirbt Staffelfinale von „Widow´s Bay“

Widow´s Bay? Noch nicht gehört? Dann bringen wir euch kurz auf Ballhöhe. Die Serie erzählt von einer verschlafenen Insel vor der Küste Neuenglands, auf der alte Flüche plötzlich real werden. Matthew Rhys übernimmt die Rolle des Bürgermeisters Tom Loftis, der die abgeschiedene Gemeinde in ein Touristenziel verwandeln will. Die Insel bietet kaum Mobilfunkempfang, kein WLAN, aber dafür abergläubische Bewohner, die überzeugt sind, dass ihr Zuhause verflucht ist. Loftis will sich den Respekt der Bewohner verdienen und seinem Sohn eine bessere Zukunft bieten. Als die ersten Touristen tatsächlich kommen, zeigt sich allerdings, dass die alten Geschichten der Inselbewohner nicht so abwegig waren wie gedacht.

Knock knock. The season finale of #WidowsBay premieres this week. pic.twitter.com/63Xe0PiBN5 — Apple TV (@AppleTV) June 15, 2026

In der Beschreibung zum Staffelfinale heißt es schlicht und einfach „Alles hat seinen Preis. Nichts ist mehr wie zuvor und trotzdem hoffen wir auf Ihren nächsten Besuch.“ Die Folge ist rund 48 Minuten lang.

Begleitend zum Staffelfinale hat Apple ein außergewöhnlich lange Apple Music Playlist zusammengestellt. Alles in allem beinhaltet die Wiedergabeliste aktuell 801 Titel und knapp 60 Stunden Musik.