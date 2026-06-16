Die Webserver-Logfiles von großen Webseiten haben schon einige iOS-Versionen frühzeitig preisgegeben, da Apple-Mitarbeiter die Betriebssystem-Versionen testen und dabei auch zahlreiche Webseiten besuchen. So nun auch im Fall von iOS 26.5.2. Entsprechende Hinweise entdeckte MacRumors in seinen Server-Protokollen, was vermuten lässt, dass das Update bald veröffentlicht wird.

Apple arbeitet an iOS 26.5.2

Bei iOS 26.5.2 dürfte es sich um eine kleinere Aktualisierung handeln, die Softwarefehler und Sicherheitslücken behebt. iOS 26.5.1 kam Anfang des Monats und korrigierte ein Ladeproblem, von dem ein Teil der verkauften iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air betroffen war. Apple verteilte diese Version ausschließlich an die genannten Modelle, weshalb mit iOS 26.5.2 ein Nachfolger für die gesamte kompatible iPhone-Palette zu erwarten ist.

Apple hat derzeit mehrere Aktualisierungen in Arbeit. Neben iOS 26.5.2 testet das Unternehmen die Betas von iOS 26.6 und iOS 27. iOS 26.6 beinhaltet bisher keine größeren Neuerungen. iOS 27 bringt vor allem eine klügere und persönlichere Version von Siri, Anpassungen am Design und eine bessere Leistung. Apple verteilt iOS 27 derzeit als Beta an Entwickler. Eine öffentliche Testversion soll im Juli folgen, bevor die finale Version im Herbst für alle Nutzer erscheint.