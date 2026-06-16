Seit längerem wird kolportiert, dass das Standardmodell der iPhone 18 Familie nicht im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen wird. Stattdessen könnte sich Apple im Herbst auf das iPhone 18 Pro und das iPhone Ultra (Apples erstes faltbare iPhone) konzentrieren. Nun untermauert eine Aussage eines Apple Zulieferers, dass das iPhone 18 Basismodell im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen könnte.

iPhone 18 kommt offenbar im Frühjahr 2027

In den letzten Jahren hat Apple seine gesamte iPhone Flaggschiff-Serie jeweils im Herbst auf den Markt gebracht. Meist kündigte Apple das Standardmodell sowie das Pro-Modell Anfang September an und brachte es kurze Zeit später in die Verkaufsregale.

In den letzten Monaten tauchten mehrere Berichte auf, dass Apple das iPhone 18 Standardmodell im Frühjahr 2027 präsentieren wird. Gleichzeitig heißt es, dass im Herbst 2026 das iPhone 18 Pro und iPhone Ultra angekündigt werden sollen. Nun scheinen Äußerungen eines wichtigen Apple-Zulieferers die Gerüchte zu bestätigen.

Lin En-ping, Vorsitzender von Largan Precision, erklärte auf der jährlichen Hauptversammlung, dass ein wichtiger US-amerikanischer Kunde die Markteinführung eines neuen Modells auf das erste Quartal 2027 verschoben habe, wodurch die Komponentenbeschaffung in einen späteren Teil des Jahres verlegt und die erwartete Werksauslastung im vierten Quartal erhöht werde.

Lin nannte zwar mit keiner Silbe, um welchen Kunden es sich handelt. Da Largan Apples Hauptlieferant von iPhone-Kameraobjektiven ist, deutet vieles daraufhin, dass er die Äußerungen mit Apple im Hinterkopf getätigt hat.

Es heißt, dass die gestaffelte Markteinführung Apple helfen soll, die Produktionsressourcen effizienter zu verwalten, da das Produktportfolio von fünf auf sechs Geräte wächst. Gleichzeitig würde Apple die Verkaufsdynamik über das ganze Jahr hinweg aufrechterhalten. Sollte diese Strategie umgesetzt werden, wäre es die erste bewusste Trennung der Veröffentlichungen von Apples Flaggschiff-iPhones seit der Einführung des jährlichen Herbst-Launch-Zyklus mit dem iPhone 4S im Jahr 2011.