Das iPhone 18 soll mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden – und damit deutlich mehr RAM erhalten als sein Vorgänger. Das berichtet das südkoreanische Analysehaus KB Securities via DigiTimes. Trotz der Speichererweiterung soll der Preis des Basismodells unverändert bleiben.

Warum 12 GB RAM?

Der Grund für den RAM-Sprung liegt in iOS 27 und der neuen Siri AI: Auf der WWDC 2026 bestätigte Apple, dass das leistungsstärkste On-Device-KI-Modell – das ausdrucksstärkere Siri-Stimmen und deutlich verbesserte systemweite Diktierfunktionen ermöglicht – mindestens 12 GB Unified Memory voraussetzt.

Beim aktuellen Lineup sind diese Funktionen deshalb nur auf dem iPhone Air, dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max verfügbar. Das reguläre iPhone 17 bleibt mit seinen 8 GB RAM außen vor. Diese Einschränkung soll mit dem iPhone 18 Geschichte sein.

Keine Aufspaltung mehr im Lineup

Mit dem RAM-Upgrade plant Apple, erstmals Speicher-Parität über das gesamte iPhone-18-Lineup herzustellen. Die Kosten für die teureren LPDDR5X-Chips will Apple dabei laut dem Bericht selbst tragen – und nicht an die Käufer weitergeben. Apple hat seine Speicherlieferanten demnach bereits aufgefordert, die Liefermengen entsprechend zu erhöhen. Als Lieferanten kommen weiterhin Samsung, SK Hynix und Micron zum Einsatz – zu Preisen, die über dem Marktdurchschnitt liegen.

Es ist bereits die zweite Quelle, die eine Speicherverdopplung beim iPhone 18 bestätigt: Im Oktober 2025 hatte das koreanische Medium The Bell erstmals berichtet, das iPhone 18 werde 50 Prozent mehr RAM als sein Vorgänger erhalten.

Zeitplan

Das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das faltbare iPhone Ultra werden für Herbst 2026 erwartet. Das reguläre iPhone 18, das iPhone Air 2 und ein iPhone 18e sollen dann in der ersten Jahreshälfte 2027 folgen.