Anfang dieses Monats hatten wir bereits darüber berichtet, dass die Wahoo ELEMNT-Fahrradcomputer zukünftig den CORE-Körperkern-Temperatursensor sowie die drei weiteren Sensoren FLOWBIO (Schweiß- und Natriumverlust), Tymewear (Atemfrequenz)und hDrop (Hydratationsstatus und Schweißverlust) nativ unterstützten werden. Am heutigen Tag hat Wahoo das begleitende Firmware-Update ELEMNT WH49-302553 veröffentlicht. Parallel dazu steht im App Store das Update der Wahoo-App (Version 6.86.19 als Download bereit.

Wahoo: ELEMNT-Fahrradcomputer unterstützen CORE, FLOWBIO, Tymewear und hDrop

Wahoo hat eine Reihe innovativer Sensorintegrationen für seine ELEMNT-Fahrradcomputer vorgestellt. Konkret handelt es sich um die Unterstützung des CORE-Körperkern-Temperatursensors sowie von FLOWBIO, Tymewear und hDrop. Was es mit den einzelnen Sensoren auf sich hat, erklären wir euch mit diesem Artikel.

In erster Linie richtet sich die neue Sensor-Unterstützung sicherlich an Profis und ambitionierte Hobby-Sportler. Natürlich haben grundsätzlich alle Sportler die Möglichkeit, die Sensoren mit ihren Wahoo ELEMNT-Fahrradcomputern zu verbinden. Fraglich ist allerdings, ob ein Hobby-Sportler sich einen entsprechenden Sensor anschafft und zum Training verwendet.

Die Sensoren im Einzelnen

Der CORE-Körperkern-Temperatursensor liefert Ausdauersportlern kontinuierlich und nicht-invasiv Echtzeit-Messwerte der Körperkerntemperatur und hilft so dabei, das Tempo, die Kühlung und Strategien für das Hitzetraining zu optimieren. CORE wird von Spitzenradfahrern, Läufern und Triathleten genutzt und liefert detaillierte Einblicke in die thermische Leistungsfähigkeit, die bisher nur im Labor möglich waren.

FLOWBIO ist eine Echtzeit-Hydrationsplattform, die am Arm getragen oder an einem handelsüblichen Herzfrequenz-Brustgurt befestigt werden kann und Einblicke in den Flüssigkeitshaushalt liefert, um die Leistung zu optimieren. FLOWBIO wurde speziell für Radfahrer und Ausdauersportler entwickelt und misst, wie viel Flüssigkeit und Natrium während einer Fahrt verloren geht. Diese Daten werden in leicht verständliche Empfehlungen für das Tempo und die Ernährung während der Fahrt umgewandelt.

hDrop bietet eine Schweißanalyse in Echtzeit und hilft Sportlern dabei, ihren Flüssigkeitshaushalt und Elektrolytverlust während des Trainings und bei Wettkämpfen zu überwachen. Indem hDrop die Daten zur Schweißzusammensetzung in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt, ermöglicht es Athleten, präzisere Strategien zur Flüssigkeitszufuhr zu entwickeln.

Tymewear VitalPro: Durch die Kombination von Herzfrequenz- und Atemfrequenzmessung in einem einzigen Brustgurt misst VitalPro Atemfrequenz, Atemzugvolumen, Minutenvolumen und Herzfrequenz, um die individuellen Atemschwellen eines Athleten zu ermitteln und die Trainingsintensität zu optimieren. Mit einer Genauigkeit des Minutenvolumens von 97 % im Vergleich zu Labortests ermöglicht das System ein präziseres, physiologisch fundiertes Training als herkömmliche Herzfrequenz- oder Leistungsmethoden.

Was früher nur im Labor durchgeführt werden konnte, lässt sich nun selbstständig von Sportlern „analysieren“. Da die Daten nun neben Werten wie Leistung und Herzfrequenz auf den ELEMNT- Computern angezeigt werden, ermöglicht das Update Sportlern, während des Trainings fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Tempo, Flüssigkeitszufuhr, Kühlung und Energiemanagement zu treffen, anstatt diese erst im Nachhinein zu analysieren.

Die aktualisierte Firmware steht allen bestehenden und zukünftigen Nutzern von ELEMNT V3 zur Verfügung. Zuletzt hatten wir den Wahoo ELEMNT Roam 3 getestet.