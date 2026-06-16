Siri sieht in iOS 27 auf dem iPhone anders aus als auf den übrigen Apple-Geräten. Auf dem Mac, dem iPad und im neuen App-Icon wird Siri als ein leuchtender Kreis dargestellt. Auf dem iPhone erscheint sie dagegen als längliche Pille, die aus der Dynamic Island herauswächst, sobald man Siri aufruft. Das könnte sich mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max ändern.

Die Form von Siri

Verantwortlich für die Siri-Animation in iOS 27 ist die pillenförmige Dynamic Island. Apple zeigt die Animation über der Dynamic Island, womit diese verdeckt wird. Hierbei nimmt Siri die Form der Aussparung an.

Auf dem Mac, dem iPad und der Vision Pro gibt es keine Dynamic Island, die in dieser Form verdeckt werden müsste. Dort zeigt Apple Siri in der runden Grundform, die auch die Werbegrafiken zu iOS 27 verwenden. Ein runder Punkt wäre auf dem heutigen iPhone dagegen schwer unterzubringen, weil die Aussparung der Dynamic Island zu breit ist und zu dicht am oberen Bildschirmrand sitzt. Die Pillenform füllt diesen Platz besser aus.

Mit dem iPhone 18 könnte sich das ändern. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass das iPhone 18 Pro und das Pro Max eine schmalere Dynamic Island bekommen, weil Apple einen Teil der Face ID-Technik unter das Display verlegt. Nach Angaben des Leakers Ice Universe schrumpft die Aussparung um rund 35 Prozent, womit ihre Breite von etwa 20,7 auf rund 13,5 Millimeter sinken würde.

Auf den Zusammenhang machte der X-Nutzer @MichalLangmajer aufmerksam. Er legte die Aussparung des iPhone 17 über die vermutete des iPhone 18 und zeigte, dass die schmalere Variante genug Platz lässt, damit aus der Pille der runde Punkt wird, den Apple sonst überall einsetzt.

If you were wondering why the iOS 27 Siri AI has such a weird shape, it’s because of the notch.

On the iPhone 18 (with its speculated smaller notch), it could become a perfect circle. pic.twitter.com/8o7BHQpsZG — Michal Langmajer (@MichalLangmajer) June 10, 2026

iOS 27 sowie das iPhone 18 Pro und Pro Max werden für den Herbst erwartet. Ob Siri auf dem iPhone dann rund wird, hängt davon ab, wie schmal die Aussparung am Ende ausfällt. Sicher ist das nicht, denn der Leaker Digital Chat Station rechnet damit, dass die kleinere Dynamic Island erst bei einer späteren iPhone-Generation kommt.