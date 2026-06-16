Das zu Alphabet gehörende Robotaxi-Unternehmen Waymo hat für 220 Millionen Dollar ein rund 2.200 Hektar großes Testgelände in Arizona gekauft, das zuvor Apple gehörte. Apple hatte das Gelände über eine in Delaware ansässige Briefkastenfirma namens Route 14 Investment Partners LLC gehalten. Von dieser ging das Areal nun an Waymo über. Den Eintrag beim Maricopa County entdeckte zuerst das Phoenix Business Journal, gegenüber TechCrunch bestätigte Waymo den Kauf dann selbst.

Testgelände für selbstfahrende Autos

Mit dem Standort nahe Wittmann nordwestlich von Phoenix erweitert Waymo sein ohnehin gut ausgebautes Netz abgeschlossener Teststrecken, zu dem bislang das Castle Proving Ground in Kalifornien und das Transportation Research Center in Ohio zählen.

Beide Anlagen fallen gegenüber dem neuen Standort klein aus, zu dem eine rund 47 Hektar große Stadtnachbildung, eine Fläche für Fahrdynamik, ein gut sechs Kilometer langer Ovalkurs und eine eigens für autonome Fahrzeuge angelegte Autobahnstrecke gehören. Laut einem Sprecher will Waymo in Arizona unter anderem Fahrten ohne Sicherheitsfahrer testen und Betriebsabläufe einüben.

Das Gelände hatte Apple zuvor über Jahre nur gemietet, bevor der Konzern das Gelände 2021 erwarb. Vor Apple nutzte Fiat Chrysler die Anlage, vor allem für Erprobungen bei großer Hitze. Apple testete hier die Prototypen-Systeme für das geplante Apple Car, während das hauseigene Autoprojekt mehrere Richtungswechsel durchlief. Das unter dem Namen „Project Titan“ bekannte Vorhaben stellte der Konzern Anfang 2024 ein.