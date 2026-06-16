Der Amazon Prime Day steht wieder vor der Tür. Auch wenn dieser erste Ende Juni offiziell stattfindet, hat sich Zendure dazu entschlossen, schon jetzt die Preise purzeln zu lassen. Schnäppchenjäger können ab sofort die besten Deals ergattern. Neben Rabatten und kostenlosen Geschenken, profitieren Käufer von der Möglichkeit, ihren Energieverbrauch zu optimieren, ihre Unabhängigkeit vom Stromnetz zu erhöhen und ihre jährlichen Stromkosten zu reduzieren.

Zendure startet Prime Day Angebote

Das Highlight der Rabatt-Aktion ist sicherlich SolarFLow 2400 Pro (einer unser Testbericht). SolarFlow 2400 Pro richtet sich an Nutzer, die eine Erstinstallation einer Solaranlage oder eines Balkonkraftwerks planen. Das System funktioniert als eigenständige Komplettlösung und kombiniert Speicher, Wechselrichter und intelligentes Energiemanagement in einem Gerät. Über vier unabhängige MTTP-Eingänge können bis zu vier Solarmodule gleichzeitig angeschlossen werden. Dadurch wird die Energieausbeute auch bei Teilverschattung oder unterschiedlichen Ausrichtungen der Module optimiert. Das System verarbeitet eine PV-Eigenleistung von bis zu 3.000 Watt. Die integrierte Basiskapazität des Stromspeichers beträgt 2,4 Kilowattstunden und lässt sich mit bis zu fünf Batterien auf bis zu 14,4 Kilowattstunden erweitern. In Premiumkonfigurationen mit der AB3000L-Batterie stehen sogar bis zu 16,8 Kilowattstunden bereit. Damit eignet sich SolarFlow 2400 Pro für Wohnungseigentümer, Mieter und Hausbesitzer, die ohne aufwendige Dachinstallation in die eigene Solarstromerzeugung einsteigen möchten.

Übersicht

Die folgenden Produkt-Bundles sind Teil der Prime Day-Aktion auf der Zendure Webseite, die sogar bis Ende Juni läuft:

Die folgenden Produkt-Bundles sind Teil der Prime Day-Aktion auf Amazon: