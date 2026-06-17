Apple hat im App Store eine neue Funktion eingeführt, die Nutzern App-Vorschläge auf Basis ihrer Interessen macht. Zwei Sicherheitsforscher haben sich angesehen, welche Daten Apple dafür im Hintergrund erfasst.

Empfehlungen auf Basis der bisherigen App-Nutzung

Die Funktion trägt den Namen „Personalized Collections“ und stellt zusammen, welche Apps und Spiele zu den Interessen eines Nutzers passen könnten. Ergänzt wird sie durch „App Notes“. Das sind kurze Hinweise, die erklären, warum eine bestimmte App vorgeschlagen wird. Beide Elemente erscheinen laut Apple in den Bereichen für Apps und Spiele sowie in der Suche und passen sich mit der Zeit an, je nachdem, welche Apps jemand nutzt und herunterlädt. Der Start der neuen Funktion erfolgt zunächst in englischer Sprache in den USA. Weitere Sprachen und Regionen sollen folgen.

Die Sicherheitsforscher von Mysk haben sich nun angesehen, was bei Apples Empfehlungssystem im Hintergrund passiert. Laut Mysk zeichnet die App Store-App jeden Fingertipp auf, ohne dass sich das abschalten lässt. Aus den übertragenen Daten lässt sich nach Angaben des Teams sogar die Tippgeschwindigkeit eines Nutzers berechnen. Als Beispiel veröffentlichte Mysk einen Datensatz, den die App bei der Suche nach „Tim Cook“ an Apple schickte.

Mysk hatte schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass die App Store-App in großem Umfang Nutzungsdaten erfasst. Neu ist, dass Apple diese Daten jetzt sichtbar für Empfehlungen verwendet.