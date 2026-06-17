Apple hat im Laufe der Nacht ein frisches Firmware-Update für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 veröffentlicht. Für beide Apple Kopfhörer steht ab sofort dir Firmware 8B41 zur Verfügung.

AirPods Pro 3 & AirPods Pro 2: Neues Firmware-Update ist da

Ab sofort steht ein neues Firmware-Update für die AirPods Pro 3 und die AirPods Pro 2 auf den Apple Servern bereit. Konkret hat Apple die Firmware 8B41 veröffentlicht. Diese ersetzt die Firmware 8B40 (AirPods Pro 3) bzw. die Firmware 8B39 (AirPods Pro 2).

Neue Funktionen solltet ihr mit dem Firmware-Update nicht erwarten. Genau dies spiegelt sich auch in den Release-Notes wieder. Dort heißt es schlicht und einfach „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“. Neue Funktionen für die AirPods hat Apple zwar angekündigt, dieser werden allerdings erst im Herbst mit iOS 27 eingeführt.

Um das Firmware-Update zu erhalten, stellt sicher, dass sich eure AirPods Pro in Reichweite eures iPhone, iPad oder Mac befinden und per Bluetooth verbunden sind.

Verbindet anschließend euer Apple-Gerät mit dem WLAN, legt die AirPods in das Ladecase und schließt das Ladecase an eine Stromquelle an. Lasst das Case geschlossen und warten mindestens 30 Minuten, bis das Firmware-Update installiert ist.