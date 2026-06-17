Die ersten drei Staffeln zu “The Reluctant Traveler With Eugene Levy” liefen offenbar so erfolgreich, dass Apple TV nun die vierte Staffel in Auftrag gegeben hat. Viele Details haben die Verantwortlichen allerdings nicht verraten.

“The Reluctant Traveler With Eugene Levy”: 4. Staffel in Auftrag gegeben

Apple TV hat heute die vierte Staffel der mehrfach Emmy-nominierten Reiseserie „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ angekündigt. Die Serie wird von Emmy-Preisträger Eugene Levy („Schitt’s Creek“) moderiert und produziert. In der neuen, achtteiligen Staffel begleitet die Serie Levy dabei, wie er noch einen Schritt weiter geht: Er sagt „Ja“ zu Reiseerlebnissen, die er sein Leben lang – und auch in den vorangegangenen Staffeln – stets sorgsam gemieden hat.

Früher fühlte er sich am wohlsten, wenn er „Nein“ sagen konnte, doch nach drei Staffeln auf Reisen hat er entdeckt, dass in ihm womöglich mehr Abenteuerlust steckt, als er je für möglich gehalten hätte. In dieser Staffel fordert er sich selbst noch stärker heraus, indem er sich auf ungewohnte Erlebnisse, unerwartete Herausforderungen und Abenteuer einlässt, die er früher sofort und instinktiv abgelehnt hätte.