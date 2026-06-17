Apple hat in der Nacht zu heute nicht nur ein neues Firmware-Update für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 veröffentlicht, sondern auch den Beats Studio Buds ein frisches Update spendiert. Mit diesem schließt Apple bei den Beats-Kopfhörern eine Bluetooth-Sicherheitslücke.

Apple gibt Firmware-Update für Beats Studio Buds frei

Apple hat Firmware-Updates für verschiedene Kopfhörer freigegeben. Während sich das Update für die AirPods Pro um allgemeine Verbesserungen kümmert, schließt der Hersteller mit dem 1B211 für die Beats Studio Buds eine Bluetooth-Sicherheitslücke.

Aus dem begleitenden Apples Sicherheitsdokument zu dem Update geht hervor, dass ein Fehler behoben wird, der es einem Angreifer in Bluetooth-Reichweite ermöglichen könnte, über das Mikrofon des Geräts mitzuhören. Die Sicherheitslücke konnte nur ausgenutzt werden, wenn sich jemand in Bluetooth-Reichweite befand und die Studio Buds noch nicht gekoppelt waren, sondern nach Kopplungsanfragen suchten. Der Bug befand sich in Open-Source-Code, und die Software von Apple gehörte zu den betroffenen Projekten.

Die Firmware der Beats Studio Buds lässt sich aktualisieren, indem man sie mit einem iPhone, iPad oder Mac koppelt, an ein Ladegerät anschließt und innerhalb der Bluetooth-Reichweite des gekoppelten Geräts belässt. Anschließend müsst ihr etwas Geduld aufbringen und die Beats Studio Buds aktualisieren sich automatisch.