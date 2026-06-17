Ein Jahr nach Apples Redesign seiner App-Icons in iOS 26 steht mit iOS 27 die nächste Überarbeitung an. Damit reagiert der Konzern auf die Kritik an den unscharfen Icons aus iOS 26 und baut dafür zusätzliche Liquid Glass-Ebenen direkt in die Bildmotive der Symbole ein.

Neue App-Icons in iOS 27

Als Apple Liquid Glass im vergangenen Jahr mit iOS 26 einführte, bekamen die hauseigenen App-Icons einen geschichteten Glaslook mit dezenter Tiefe. Bei einigen Nutzern kam das schlecht an, weil die Symbole verschwommen wirkten. In manchen Fällen lag ein kräftiger Glanzschleier über dem Motiv, der Details verdeckte und die Icons ausgewaschen aussehen ließ.

Dazu kam ein Bewegungseffekt, der die Symbole beim Neigen des Geräts dynamisch animierte und eine optische Täuschung auslöste. Asymmetrische Lichtreflexe in den Ecken brachten das Auge dazu, die Icons als schräg gestellt wahrzunehmen. Statt den Ansatz zurückzunehmen, entwickelt Apple das Design mit iOS 27 weiter.

Die zentrale Änderung betrifft den Aufbau der Symbole. iOS 27 setzt jetzt jedes Icon aus mehreren eigenständigen Liquid Glass-Ebenen zusammen. Laut Apple sorgt die neue Rendering-Pipeline für mehr visuellen Abstand zwischen den Ebenen, woraus sich schärfere Kanten und klarer definierte Lichtbrechungen ergeben. In der Praxis bleibt das eigentliche Motiv deutlich sichtbarer und detaillierter, mit höherem Kontrast und mehr Schärfe. Der Glaslook hält sich dabei etwas zurück, statt das Bild zu bestimmen.

Apple hat sich auch dem bewegungsabhängigen Schimmer gewidmet. Der gyroskopische Glanzeffekt aus iOS 26 fehlt in der ersten Entwickler-Beta von iOS 27 sogar vollständig. Die Symbole tragen nach wie vor Lichtkanten, die nun oben und unten sitzen, sich aber nicht mehr mit der Gerätebewegung verschieben und keine Schräglage mehr vortäuschen.

Neue Werkzeuge für Entwickler

Auch Entwickler können ihre App-Icons wie Apple überarbeiten. Icon Composer, Apples Programm zur Gestaltung von App-Symbolen, kann nun Icons aus mehreren Liquid Glass-Ebenen aufbauen. Zudem ermöglichen neue Funktionen, die Inhaltseffekte feiner einzustellen. Dabei zeigt eine interaktive Vorschau, wie ein fertiges Symbol später dargestellt wird.

Die überarbeiteten Icons gehören zu einer Reihe von Liquid Glass-Anpassungen, die Apple auf der WWDC 2026 vorgestellt hat. Dazu zählen ein systemweiter Transparenzregler und eine verbesserte Materialstreuung, die die Lesbarkeit erhöhen sollen.